Воздушные силы ночью сбили все 30 "Шахедов"
В ночь на 7 августа российские оккупанты атаковали Украину 30 ударными БпЛА типа "Shahed", все их удалось уничтожить.
Источник: командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram
Прямая речь Олещука: "Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 30 ударных беспилотников. В результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях".
Детали: Он уточнил, что "Шахеды" россияне запускали из районов российских населенных пунктов Приморско-Ахтарск и Ейск.
К сбиванию вражеских дронов привлекали силы и средства мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных подразделений и РЭБ Воздушных сил.
Предыстория:
- В ночь на среду россияне запустили ударные беспилотники с южного направления. Около 3:00 тревогу объявили на западе страны – в Тернопольской, Львовской и Франковской областях.
- В Киевской области также зафиксировали движение российских беспилотников, областная администрация сообщала, что в регионе работала противовоздушная оборона.
- Над Николаевской областью силы ПВО сбили 14 российских "Шахедов", из-за падения обломков горела сухая трава, над Сумской областью сбили баллистическую ракету.
- Над Хмельницкой областью, по данным ОВА, сбили 4 российских "Шахеда", обломки сбитых дронов повредили резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области.