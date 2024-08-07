Воздушные силы ночью сбили все 30 "Шахедов"

В ночь на 7 августа российские оккупанты атаковали Украину 30 ударными БпЛА типа "Shahed", все их удалось уничтожить.

Источник: командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь Олещука: "Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 30 ударных беспилотников. В результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях".

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Детали: Он уточнил, что "Шахеды" россияне запускали из районов российских населенных пунктов Приморско-Ахтарск и Ейск.

К сбиванию вражеских дронов привлекали силы и средства мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных подразделений и РЭБ Воздушных сил.

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