Возросла интенсивность боевых действий на Сумском направлении – Генштаб

По состоянию на 22 часа 7 августа с начала суток произошло 68 боевых столкновений, Генштаб отмечает, что возросла интенсивность боевых действий на Сумском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Возросла интенсивность боевых действий на Сумском направлении. Враг активно применяет авиацию, вертолеты, тяжелое вооружение. Однако, успеха не имеет. Несет значительные потери. Украинские воины делают все возможное для защиты гражданского населения".

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Детали: На Харьковском направлении враг дважды атаковал позиции украинских воинов неподалеку Волчанска и Тихого. Один бой продолжается.

На Купянском направлении противник три раза проводил штурмы в районах Петропавловки и в сторону Новоосиново.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Торского, Новосергиевки, Макеевки, Невского, а также в Серебрянском лесу. Все атаки украинские защитники отбили.

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На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли успешно отбили пять вражеских атак в районах Верхнекаменского и Переездного.

На Краматорском направлении противник активизировался, осуществив пять штурмовых действий вблизи Часового Яра. Бои продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты восемь раз атаковали украинские войска возле Торецка, Железного, Нью-Йорка и Северного. Семь боев отбиты, еще один бой продолжается. Враг активно бомбит город Торецк – нанес почти 20 авиаударов КАБами.

На Покровском направлении с начала этих суток россияне 21 раз пытались прорвать украинскую оборону неподалеку от восьми различных населенных пунктов. Больше всего атаковали в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Гродовки и Яснобродовки. Десять из них еще продолжаются.

По предварительной информации, в среду на этом направлении были обезврежены 154 оккупанта. Кроме того, уничтожены три пушки, бронемашина "Тигр" и четыре единицы другого автотранспорта. Также поврежден танк, шесть автомобилей и артсистема.

На Кураховском направлении враг четыре раза атаковал украинские позиции вблизи Константиновки и Парасковиевки. Все штурмы Силы обороны отбили.

На Времовском направлении украинские воины отражают два штурма украинских позиций в сторону Водяного. При этом враг достаточно активно применял неуправляемые авиаракеты - ударил по районам Урожайного и Новодонецкого.

На Ореховском направлении захватчики осуществили одно наступательное действие неподалеку Роботино, где потерпели поражение.

На Приднепровском направлении все усилия оккупантов потеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций также не имели успеха. Защитники отбили четыре штурма.

На других направлениях ситуация, по данным Генштаба, существенных изменений не претерпела.

Напомним: