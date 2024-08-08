Байден усомнился в мирной передаче власти, если Трамп проиграет на выборах

Президент США Джо Байден заявил, что "совсем не уверен" в мирной передаче власти, если Дональд Трамп проиграет выборы в президентской гонке.

Источник: Байден в интервью CBS News

Прямая речь: "Если Трамп проиграет, я совсем не уверен. Он имеет в виду то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. Он имеет это в виду, когда говорит: "Если мы проиграем, будет кровопролитие, это будут украденные выборы".

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Детали: Издание отмечает, что это было первое интервью Байдена после объявления о его выходе из президентской гонки и поддержку вице-президента Камалы Харрис на выдвижение от Демократической партии.

Напомним: