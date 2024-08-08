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Байден усомнился в мирной передаче власти, если Трамп проиграет на выборах

Ольга ГлущенкоЧетверг, 8 августа 2024, 02:08
Байден усомнился в мирной передаче власти, если Трамп проиграет на выборах
Джо Байден, фото AFP via Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что "совсем не уверен" в мирной передаче власти, если Дональд Трамп проиграет выборы в президентской гонке.

Источник: Байден в интервью CBS News

Прямая речь: "Если Трамп проиграет, я совсем не уверен. Он имеет в виду то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. Он имеет это в виду, когда говорит: "Если мы проиграем, будет кровопролитие, это будут украденные выборы".

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Детали: Издание отмечает, что это было первое интервью Байдена после объявления о его выходе из президентской гонки и поддержку вице-президента Камалы Харрис на выдвижение от Демократической партии.

Напомним:

  • 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий в Вашингтоне во время объявления результата выборов президента. В результате этого погибли 5 человека. Джо Байден называл штурм Капитолия попыткой государственного переворота в США.
  • В начале августа 2023 года спецпрокурор Министерства юстиции США предъявил Трампу четыре обвинения по делу о штурме Капитолия, в частности заговор с целью введения в заблуждение и препятствование официальному расследованию.
  • Адвокаты экс-президента США утверждали, что тот не подлежит уголовной ответственности, поскольку на него распространяется "абсолютный иммунитет" как главы исполнительной власти. Они же говорили, что единственным способом привлечь Трампа к ответственности был импичмент, который провалился в последние дни президентства республиканца.

БайденвиборыТрампСША
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