Минобороны РФ подтвердило продвижение ВСУ в двух районах Курской области

Российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.

Источник: заявление Минобороны РФ в Telegram

Детали: Российское ведомство уверяет, что группировка войск "Север" совместно с ФСБ России противостоят вооруженным формированиям ВСУ "в Суджанском и Кореневском районах Курской области".

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Также сообщается, что к границе перебросили подразделения усиления и резервы и что россияне наносят авиационные удары "по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области".

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