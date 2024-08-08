Минобороны РФ подтвердило продвижение ВСУ в двух районах Курской области
Четверг, 8 августа 2024, 12:10
Российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
Источник: заявление Минобороны РФ в Telegram
Детали: Российское ведомство уверяет, что группировка войск "Север" совместно с ФСБ России противостоят вооруженным формированиям ВСУ "в Суджанском и Кореневском районах Курской области".
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Также сообщается, что к границе перебросили подразделения усиления и резервы и что россияне наносят авиационные удары "по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области".
Предыстория:
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.
- На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.
- Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Штаты не получали от Украины предупреждений о каких-либо операциях в Курской области России. Он добавил, что "в том, что Украина не сообщает нам о своей точной тактике перед ее воплощением, нет ничего необычного" и что украинцы "нашу политику не нарушают".