На фоне прорыва границы РФ Сырский сообщил, что работает "в выходном районе"
Четверг, 8 августа 2024, 18:46
На фоне прорыва российской границы в Курской области главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал фото "в исходном районе".
Источник: Сырский в Telegram
Детали: Главком сообщил, что "работает в выходном районе". Больше деталей не указал. Исходный район – это место, с которого начинается выдвижение подразделений при наступлении.
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5 августа президент Владимир Зеленский сообщал, что Сырский уже несколько дней работает в зоне боевых действий.
Предыстория:
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.
- На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.