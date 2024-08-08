На фоне прорыва границы РФ Сырский сообщил, что работает "в выходном районе"

На фоне прорыва российской границы в Курской области главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал фото "в исходном районе".

Источник: Сырский в Telegram

Детали: Главком сообщил, что "работает в выходном районе". Больше деталей не указал. Исходный район – это место, с которого начинается выдвижение подразделений при наступлении.

Реклама:

5 августа президент Владимир Зеленский сообщал, что Сырский уже несколько дней работает в зоне боевых действий.

Предыстория: