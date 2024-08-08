Зеленский: Россия принесла войну и должна ее чувствовать

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сообщений о боевых действиях в Курской области РФ заявил, что Россия должна тоже чувствовать войну.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня было уже три доклада Главкома Сырского - доклады результативные. Именно такие, которые нужны нашему государству сейчас.

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Я благодарен каждому воину, каждому солдату и командиру, которые обеспечивают защиту наших, украинских, позиций и выполнения задач нашей обороны. Украинцы умеют достигать своих целей. И это не мы выбрали достигать целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано. Мы же стремимся как можно быстрее достигать своих целей в мирное время - в условиях справедливого мира. И это будет".

Детали: Также глава государства сообщил о докладе министра обороны Рустема Умерова о поставках вооружений и техники нашей армии.

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Докладывал также руководитель СБУ Василий Малюк - о наших операциях и о деликатной работе СБУ, которая защищает украинцев - защищает от российских диверсий и попыток покушений внутри нашего государства.

Что предшествовало:

На фоне прорыва российской границы в Курской области Сырский опубликовал фото "в исходном районе".

Предыстория: