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Зеленский: Россия принесла войну и должна ее чувствовать

Татьяна ОлейникЧетверг, 8 августа 2024, 19:18
Зеленский: Россия принесла войну и должна ее чувствовать
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сообщений о боевых действиях в Курской области РФ заявил, что Россия должна тоже чувствовать войну.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня было уже три доклада Главкома Сырского - доклады результативные. Именно такие, которые нужны нашему государству сейчас.

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Я благодарен каждому воину, каждому солдату и командиру, которые обеспечивают защиту наших, украинских, позиций и выполнения задач нашей обороны. Украинцы умеют достигать своих целей. И это не мы выбрали достигать целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано. Мы же стремимся как можно быстрее достигать своих целей в мирное время - в условиях справедливого мира. И это будет".

Детали: Также глава государства сообщил о докладе министра обороны Рустема Умерова о поставках вооружений и техники нашей армии.

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Докладывал также руководитель СБУ Василий Малюк - о наших операциях и о деликатной работе СБУ, которая защищает украинцев - защищает от российских диверсий и попыток покушений внутри нашего государства.

Что предшествовало:

На фоне прорыва российской границы в Курской области Сырский опубликовал фото "в исходном районе".

Предыстория: 

  • 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
  • Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.
  • На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.

ЗеленскийвойнаРосcия
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