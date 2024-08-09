Соцсети сообщают о взрывах и пожаре в Курской области РФ
Пятница, 9 августа 2024, 01:06
Соцсети сообщают о сильных взрывах и пожаре в Рыльском районе Курской области РФ.
Источник: российский telegram-канал Baza
Дословно: "Местные жители сообщают о четырех взрывах и публикуют фото пожара в селе Степановка".
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Детали: В паблике добавляют, что причины взрывов неизвестны, как и неизвестно, что горит.
"Официальной информации пока не было", – добавляет Baza в заметке в 00:53.
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