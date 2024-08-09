Соцсети сообщают о взрывах и пожаре в Курской области РФ

Соцсети сообщают о сильных взрывах и пожаре в Рыльском районе Курской области РФ.

Источник: российский telegram-канал Baza

Дословно: "Местные жители сообщают о четырех взрывах и публикуют фото пожара в селе Степановка".

Реклама:

Детали: В паблике добавляют, что причины взрывов неизвестны, как и неизвестно, что горит.

"Официальной информации пока не было", – добавляет Baza в заметке в 00:53.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ