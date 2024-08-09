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Соцсети сообщают о взрывах и пожаре в Курской области РФ

Ольга ГлущенкоПятница, 9 августа 2024, 01:06
Соцсети сообщают о взрывах и пожаре в Курской области РФ
пожар в Курской области рф, фото: Baza

Соцсети сообщают о сильных взрывах и пожаре в Рыльском районе Курской области РФ.

Источник: российский telegram-канал Baza

Дословно: "Местные жители сообщают о четырех взрывах и публикуют фото пожара в селе Степановка".

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Детали: В паблике добавляют, что причины взрывов неизвестны, как и неизвестно, что горит.

"Официальной информации пока не было", – добавляет Baza в заметке в 00:53.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
  • На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.
  • Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сообщений о боевых действиях в Курской области РФ заявил, что Россия должна тоже чувствовать войну.

Росcиявзрыввойнапожар
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