УП публикует приговор беглецу Злочевскому, безосновательно засекреченный Антикорсудом
"Украинская правда" опубликовала засекреченный приговор эксминистру экологии Николаю Злочевскому, который не понес реального наказания за многомиллионную взятку, заплатив штраф и донаты на ВСУ.
Источник: материал УП "Как деньги Зло побеждают. Рассказываем историю засекреченного приговора Злочевскому и публикуем его текст"
Детали: Официальная причина засекречивания в том, что заседание, на котором обсуждалась сделка со следствием, проходило в закрытом режиме.
Как пояснили в САП, инициатором закрытия выступила защита. На это было два основания: в суде разглашалась информация об оборудовании, купленном для армии, а также медицинская информация об одном из родственников подсудимого.
Однако, во-первых, закрытый режим может быть лишь частичным, на момент объявления непубличной информации, не обязательно скрывать все рассмотрение.
А во-вторых, закрытое разбирательство не означает автоматическое засекречивание приговора. Для этого все равно должны быть отдельные основания.
В приговоре можно засекретить информацию частично именно ту, которая не должна быть публичной и для защиты которой суд переходил в закрытый режим.
Текст приговора, который удалось получить УП, свидетельствует: в нем нет ни данных о вооружении для армии, ни врачебной тайны. В документе просто нечего было секретить. Он должен быть обнародован в реестре.
Что было раньше: Высший антикоррупционный суд в ответ на запрос УП не стал объяснять, почему засекретил весь текст приговора Злочевскому.
Знать больше: "Как деньги Зло побеждают. Рассказываем историю засекреченного приговора Злочевскому и публикуем его текст"
Предыстория:
- Летом 2020 года стало известно, что детективы НАБУ задокументировали факт дачи бывшим министром и владельцем Burisma Holdings Злочевским взятки руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому. Тогда говорили о попытке подкупа на 6 млн долларов.
- 1 декабря 2020 года правоохранители завершили расследование этого дела.
- 1 августа 2023 САП сообщила, что Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и Злочевским. Его дело прокуратура переквалифицировала со взятки на более мягкое "злоупотребление влиянием". Экс-министру присудили штраф в 68 тысяч гривен. При этом Злочевский пожертвовал около 660 млн. гривен на ВСУ.
- Сам приговор засекречен и не обнародован в судебном реестре.