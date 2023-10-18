Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

УП публикует приговор беглецу Злочевскому, безосновательно засекреченный Антикорсудом

Соня ЛукашоваСреда, 18 октября 2023, 12:45
УП публикует приговор беглецу Злочевскому, безосновательно засекреченный Антикорсудом

"Украинская правда" опубликовала засекреченный приговор эксминистру экологии Николаю Злочевскому, который не понес реального наказания за многомиллионную взятку, заплатив штраф и донаты на ВСУ.

Источник: материал УП "Как деньги Зло побеждают. Рассказываем историю засекреченного приговора Злочевскому и публикуем его текст"

Детали: Официальная причина засекречивания в том, что заседание, на котором обсуждалась сделка со следствием, проходило в закрытом режиме.

Реклама:

Как пояснили в САП, инициатором закрытия выступила защита. На это было два основания: в суде разглашалась информация об оборудовании, купленном для армии, а также медицинская информация об одном из родственников подсудимого.

Однако, во-первых, закрытый режим может быть лишь частичным, на момент объявления непубличной информации, не обязательно скрывать все рассмотрение.

А во-вторых, закрытое разбирательство не означает автоматическое засекречивание приговора. Для этого все равно должны быть отдельные основания.

ВИДЕО ДНЯ

В приговоре можно засекретить информацию частично именно ту, которая не должна быть публичной и для защиты которой суд переходил в закрытый режим.

Текст приговора, который удалось получить УП, свидетельствует: в нем нет ни данных о вооружении для армии, ни врачебной тайны. В документе просто нечего было секретить. Он должен быть обнародован в реестре.

Что было раньше: Высший антикоррупционный суд в ответ на запрос УП не стал объяснять, почему засекретил весь текст приговора Злочевскому.

Знать больше: "Как деньги Зло побеждают. Рассказываем историю засекреченного приговора Злочевскому и публикуем его текст"

Предыстория:

  • Летом 2020 года стало известно, что детективы НАБУ задокументировали факт дачи бывшим министром и владельцем Burisma Holdings Злочевским взятки руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому. Тогда говорили о попытке подкупа на 6 млн долларов.
  • 1 декабря 2020 года правоохранители завершили расследование этого дела.
  • 1 августа 2023 САП сообщила, что Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и Злочевским. Его дело прокуратура переквалифицировала со взятки на более мягкое "злоупотребление влиянием". Экс-министру присудили штраф в 68 тысяч гривен. При этом Злочевский пожертвовал около 660 млн. гривен на ВСУ.
  • Сам приговор засекречен и не обнародован в судебном реестре.

Темы: Антикоррупционный судАнтикоррупционная прокуратураЗлочевский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Антикоррупционный суд
Один из фигурантов дела Злочевского хотел подкупить судей, но его все равно освободили от тюрьмы
Дело о взятке Князеву: адвокату-посреднику присудили условный срок и донат ВСУ
ВАКС впервые принял решение о выплате вознаграждения обличителю − получит более 13 млн грн
Последние новости
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
Все новости...
Реклама: