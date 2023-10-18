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УП публикует приговор беглецу Злочевскому, безосновательно засекреченный Антикорсудом

Соня ЛукашоваСреда, 18 октября 2023, 12:45
УП публикует приговор беглецу Злочевскому, безосновательно засекреченный Антикорсудом

"Украинская правда" опубликовала засекреченный приговор эксминистру экологии Николаю Злочевскому, который не понес реального наказания за многомиллионную взятку, заплатив штраф и донаты на ВСУ.

Источник: материал УП "Как деньги Зло побеждают. Рассказываем историю засекреченного приговора Злочевскому и публикуем его текст"

Детали: Официальная причина засекречивания в том, что заседание, на котором обсуждалась сделка со следствием, проходило в закрытом режиме.

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Как пояснили в САП, инициатором закрытия выступила защита. На это было два основания: в суде разглашалась информация об оборудовании, купленном для армии, а также медицинская информация об одном из родственников подсудимого.

Однако, во-первых, закрытый режим может быть лишь частичным, на момент объявления непубличной информации, не обязательно скрывать все рассмотрение.

А во-вторых, закрытое разбирательство не означает автоматическое засекречивание приговора. Для этого все равно должны быть отдельные основания.

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В приговоре можно засекретить информацию частично именно ту, которая не должна быть публичной и для защиты которой суд переходил в закрытый режим.

Текст приговора, который удалось получить УП, свидетельствует: в нем нет ни данных о вооружении для армии, ни врачебной тайны. В документе просто нечего было секретить. Он должен быть обнародован в реестре.

Что было раньше: Высший антикоррупционный суд в ответ на запрос УП не стал объяснять, почему засекретил весь текст приговора Злочевскому.

Знать больше: "Как деньги Зло побеждают. Рассказываем историю засекреченного приговора Злочевскому и публикуем его текст"

Предыстория:

  • Летом 2020 года стало известно, что детективы НАБУ задокументировали факт дачи бывшим министром и владельцем Burisma Holdings Злочевским взятки руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому. Тогда говорили о попытке подкупа на 6 млн долларов.
  • 1 декабря 2020 года правоохранители завершили расследование этого дела.
  • 1 августа 2023 САП сообщила, что Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и Злочевским. Его дело прокуратура переквалифицировала со взятки на более мягкое "злоупотребление влиянием". Экс-министру присудили штраф в 68 тысяч гривен. При этом Злочевский пожертвовал около 660 млн. гривен на ВСУ.
  • Сам приговор засекречен и не обнародован в судебном реестре.

Темы: Антикоррупционный судАнтикоррупционная прокуратураЗлочевский
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