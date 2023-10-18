УП публикует приговор беглецу Злочевскому, безосновательно засекреченный Антикорсудом

"Украинская правда" опубликовала засекреченный приговор эксминистру экологии Николаю Злочевскому, который не понес реального наказания за многомиллионную взятку, заплатив штраф и донаты на ВСУ.

Источник: материал УП "Как деньги Зло побеждают. Рассказываем историю засекреченного приговора Злочевскому и публикуем его текст"

Детали: Официальная причина засекречивания в том, что заседание, на котором обсуждалась сделка со следствием, проходило в закрытом режиме.

Реклама:

Как пояснили в САП, инициатором закрытия выступила защита. На это было два основания: в суде разглашалась информация об оборудовании, купленном для армии, а также медицинская информация об одном из родственников подсудимого.

Однако, во-первых, закрытый режим может быть лишь частичным, на момент объявления непубличной информации, не обязательно скрывать все рассмотрение.

А во-вторых, закрытое разбирательство не означает автоматическое засекречивание приговора. Для этого все равно должны быть отдельные основания.

ВИДЕО ДНЯ

В приговоре можно засекретить информацию частично именно ту, которая не должна быть публичной и для защиты которой суд переходил в закрытый режим.

Текст приговора, который удалось получить УП, свидетельствует: в нем нет ни данных о вооружении для армии, ни врачебной тайны. В документе просто нечего было секретить. Он должен быть обнародован в реестре.

<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark">​</span>

Что было раньше: Высший антикоррупционный суд в ответ на запрос УП не стал объяснять, почему засекретил весь текст приговора Злочевскому.

Знать больше: "Как деньги Зло побеждают. Рассказываем историю засекреченного приговора Злочевскому и публикуем его текст"

Предыстория: