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В Ливане снова прогремели взрывы: у членов "Хезболлы" взорвались рации

Татьяна ОлейникСреда, 18 сентября 2024, 18:22
В Ливане снова прогремели взрывы: у членов Хезболлы взорвались рации
Фото - Emanuel (Mannie) Fabian в соцсети Х

В Ливане второй день подряд прогремела серия взрывов. По предварительным данным, детонируют устройства беспроводной связи - портативные радиоприемники и рации группировки "Хезболла".

Источник: Times of Israel, Reuters

Детали: Детонации зафиксировали на юге Ливана и в южных пригородах Бейрута. По данным Reuters, взорвались портативные радиоприемники, которые "Хезболла" закупила пять месяцев назад, примерно в то же время, что и пейджеры, которые взорвались накануне.

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По данным местного издания Times of Israel, известно о трех погибших, ранены сотни людей.

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По крайней мере один из взрывов произошел в районе места проведения похорон, организованных "Хезболлой" для погибших в результате детонации пейджеров 17 сентября.

Что предшествовало: 

17 сентября сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и в других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи. Ливан считает, что пейджеры взломаны и дистанционно взорваны Израилем. Погибли 12 человек, в том числе и члены группировки "Хезболла". Также известно о более 2700 раненых. 

Издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного информатора в ливанских органах безопасности сообщило, что спецслужба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5000 тайваньских пейджеров, которые заказала ливанская группировка "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.

Ливанвзрыв
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