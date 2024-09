В Ливане снова прогремели взрывы: у членов "Хезболлы" взорвались рации

В Ливане второй день подряд прогремела серия взрывов. По предварительным данным, детонируют устройства беспроводной связи - портативные радиоприемники и рации группировки "Хезболла".

Источник: Times of Israel, Reuters

Детали: Детонации зафиксировали на юге Ливана и в южных пригородах Бейрута. По данным Reuters, взорвались портативные радиоприемники, которые "Хезболла" закупила пять месяцев назад, примерно в то же время, что и пейджеры, которые взорвались накануне.

По данным местного издания Times of Israel, известно о трех погибших, ранены сотни людей.

Timelapse of the last 15 minutes of the #Beirut skyline. Plumes of smokes can be seen all over the place #pager #hezbollah #israel pic.twitter.com/yh2LvD4ekO