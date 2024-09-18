В Ливане снова прогремели взрывы: у членов "Хезболлы" взорвались рации

В Ливане второй день подряд прогремела серия взрывов. По предварительным данным, детонируют устройства беспроводной связи - портативные радиоприемники и рации группировки "Хезболла".

Источник: Times of Israel, Reuters

Детали: Детонации зафиксировали на юге Ливана и в южных пригородах Бейрута. По данным Reuters, взорвались портативные радиоприемники, которые "Хезболла" закупила пять месяцев назад, примерно в то же время, что и пейджеры, которые взорвались накануне.

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По данным местного издания Times of Israel, известно о трех погибших, ранены сотни людей.

Timelapse of the last 15 minutes of the #Beirut skyline. Plumes of smokes can be seen all over the place #pager #hezbollah #israel pic.twitter.com/yh2LvD4ekO — Don't Tell Gus! (@DontTellGus) September 18, 2024

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По крайней мере один из взрывов произошел в районе места проведения похорон, организованных "Хезболлой" для погибших в результате детонации пейджеров 17 сентября.

لحظة انفجار جهاز لاسلكي أثناء تشييع في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/jNYyKHhzDq — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 18, 2024

Что предшествовало:

17 сентября сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и в других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи. Ливан считает, что пейджеры взломаны и дистанционно взорваны Израилем. Погибли 12 человек, в том числе и члены группировки "Хезболла". Также известно о более 2700 раненых.

Издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного информатора в ливанских органах безопасности сообщило, что спецслужба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5000 тайваньских пейджеров, которые заказала ливанская группировка "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.