Из-за взрывов пейджеров и раций в Ливане погибли 37 человек, большинство причастны к "Хезболле"

Количество погибших в результате взрывов раций в Ливане за 17-18 сентября возросло до 37 человек, тысячи людей получили ранения. Большинство причастны к боевикам "Хезболлы".

Источник: The National со ссылкой на ливанское Министерство здравоохранения

Дословно: "В течение двух дней (17-18 сентября - ред.) две волны взрывов устройств унесли жизни 37 человек, бесчисленное количество людей было искалечено".

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Детали: В частности, 12 человек погибли 17 сентября. Взрывы 18 сентября привели к гибели 25 человек, все они были членами ливанского движения Хезболла. В среду по меньшей мере 608 получили ранения.

Новая атака произошла в то время, когда Ливан приходил в себя от взрывов пейджеров в 17 сентября, в результате которых погибли 12 человек и были ранены по меньшей мере 2750 человек. Сотни людей получили серьезные травмы глаз или были ослеплены взрывом пейджеров.

Взрывы пейджеров были слышны по всему Бейруту, а также на востоке и юге Ливана, когда 18 сентября днем проходили похороны жертв взрывов пейджеров.

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Управление гражданской авиации Ливана запретило использование раций и пейджеров на рейсах, вылетающих из страны. Авиакомпаниям поручено информировать всех вылетающих пассажиров о том, что эти устройства запрещены на борту и не могут быть пронесены в ручной клади или грузе. Любые пейджеры или рации, найденные в аэропорту, будут немедленно конфискованы.

СМИ сообщали, что некоторые из раций, взорвавшихся в Ливане в среду, имели логотип японского производителя Icom.

Что предшествовало: