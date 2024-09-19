Из-за взрывов пейджеров и раций в Ливане погибли 37 человек, большинство причастны к "Хезболле"
Количество погибших в результате взрывов раций в Ливане за 17-18 сентября возросло до 37 человек, тысячи людей получили ранения. Большинство причастны к боевикам "Хезболлы".
Источник: The National со ссылкой на ливанское Министерство здравоохранения
Дословно: "В течение двух дней (17-18 сентября - ред.) две волны взрывов устройств унесли жизни 37 человек, бесчисленное количество людей было искалечено".
Детали: В частности, 12 человек погибли 17 сентября. Взрывы 18 сентября привели к гибели 25 человек, все они были членами ливанского движения Хезболла. В среду по меньшей мере 608 получили ранения.
Новая атака произошла в то время, когда Ливан приходил в себя от взрывов пейджеров в 17 сентября, в результате которых погибли 12 человек и были ранены по меньшей мере 2750 человек. Сотни людей получили серьезные травмы глаз или были ослеплены взрывом пейджеров.
Взрывы пейджеров были слышны по всему Бейруту, а также на востоке и юге Ливана, когда 18 сентября днем проходили похороны жертв взрывов пейджеров.
Управление гражданской авиации Ливана запретило использование раций и пейджеров на рейсах, вылетающих из страны. Авиакомпаниям поручено информировать всех вылетающих пассажиров о том, что эти устройства запрещены на борту и не могут быть пронесены в ручной клади или грузе. Любые пейджеры или рации, найденные в аэропорту, будут немедленно конфискованы.
СМИ сообщали, что некоторые из раций, взорвавшихся в Ливане в среду, имели логотип японского производителя Icom.
Что предшествовало:
- В Ливане 18 сентября прогремела серия взрывов. Сдетонировали устройства беспроводной связи - портативные радиоприемники и рации группировки "Хезболла".
- 17 сентября сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и в других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи. Ливан считает, что пейджеры взломаны и дистанционно взорваны Израилем. Погибли 12 человек, в том числе и члены группировки "Хезболла". Также известно о более 2700 раненых.
- Издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного информатора в ливанских органах безопасности сообщило, что спецслужба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5000 тайваньских пейджеров, которые заказала ливанская группировка "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.