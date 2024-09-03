Директор НАБУ уволил своего заместителя Углаву

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос уволил своего первого заместителя Гизо Углаву.

Источник: пресс-служба НАБУ, Углава в Facebook

Дословно: "Директор НАБУ принял решение о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения к первому заместителю директора Бюро за совершение дисциплинарного проступка - нарушение присяги государственного служащего, нарушение правил этического поведения государственных служащих, закона Украины „О государственной службе", Кодекса этики работника НАБУ".

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Детали: Отмечается, что служебное расследование и в дальнейшем Дисциплинарная комиссия НАБУ установила, что Углава совершил ряд действий и высказываний негативного характера, направленных на персональную и профессиональную дискредитацию работника бюро, который подал служебную записку о возможных фактах утечки информации.

Кроме того, указанные действия сформировали у работников НАБУ понимание возможности наступления негативных последствий за обличительную деятельность, что является недопустимым нарушением высоких стандартов этики и добропорядочности, которыми должны руководствоваться в своей работе работники и высшее руководство НАБУ, отмечают в Бюро.

Углава на своей странице в соцсети Facebook отметил, что сдает свое удостоверение и жетон №001, и завершает службу в должности первого заместителя директор НАБУ после 9 лет работы.

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Он добавил, что намерен доказывать свою правоту в суде.

Нардеп от "Слуги народа" Анастасия Радина отмечает, что решение уволить первого заместителя, признанного дисциплинарной комиссией виновным в давлении на обличителя "сливов" в Бюро "не может решить все проблемы". По ее словам вскоре начнется независимый аудит НАБУ.

Прямая речь Радиной: "Из многочисленных журналистских расследований выглядит так, что к "сливам" информации следствия могут быть причастны детективы так называемого подразделения D2, а к утечкам информации о дисциплинарном расследовании - Управление внутреннего контроля НАБУ. Действиям этих лиц также должна быть дана независимая оценка.

Для предотвращения давления на детективов руководители всех уровней, координирующие в НАБУ следствие, должны быть избраны на прозрачном конкурсе и нести юридическую ответственность за свои указания детективам.

...вскоре начнется независимый аудит НАБУ. Кабмин должен назначить аудиторов в ближайшие дни. Ожидаю, что аудит представит обществу детальные ответы на вопрос, почему в НАБУ не сработали внутренние предохранители и какие дополнительные изменения нужны".

Что предшествовало: После появления информации об утечке информации первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава был отстранен от исполнения полномочий по собственному заявлению.

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