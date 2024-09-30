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Путин подписал указ об осеннем призыве: на службу заберут 133 тысячи россиян

Алена МазуренкоПонедельник, 30 сентября 2024, 11:53
Путин подписал указ об осеннем призыве: на службу заберут 133 тысячи россиян
фото: Getty Images

Правитель России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве – на военную службу с 1 октября по 31 декабря заберут 133 тысячи человек.

Источник: российский "Интерфакс", заместитель начальника организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский, указ правителя РФ Владимира Путина

Детали: Согласно указу, Путин постановил с 1 октября по 31 декабря призвать на военную службу 133 тысячи человек.

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Речь идет о гражданах РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу.

Также согласно документу, нужно осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Прямая речь Цимлянского: "Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправка призывников со сборных пунктов спланирована с 15 октября 2024 года".

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Детали: По словам Цимлянского, "все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации".

Цимлянский сообщил, что призыв на военную службу будет осуществляться с 1 октября по 31 декабря 2024 года: "Исключение составят граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним, где призыв будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями указанных территорий".

Он сообщил, что около трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части: "После окончания обучения, в соответствии с полученными навыками, они будут направлены в войска".

Справочно: В РФ традиционно проводят призывы в армию дважды в год: весной и осенью.

Напомним:

  • Разведка Великобритании считает, что Россия и дальше будет заставлять призывников подписывать контракты после окончания службы, чтобы отправлять их на войну против Украины.
  • Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что в армии РФ наблюдается дефицит солдат для ведения войны против Украины, поэтому это может заставить Россию начать новую мобилизацию до конца 2024 года.
  • В сентябре 2022 года Путин в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны. Тогда осенний призыв в РФ отложили на 1 ноября, а Путин подписал указ, что на военную службу заберут 120 тысяч человек.

Росcияпризывоккупациявойна
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