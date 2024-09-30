Израиль готовится к наземному вторжению в Ливан – WSJ
Израильский спецназ проводит рейды на юге Ливана, собирая разведывательные данные и готовясь к возможному наземному вторжению, которое может начаться уже на этой неделе, несмотря на международное давление, направленное на предотвращение эскалации.
Источник: The Wall Street Journal
Детали: Источники издания сообщают, что Израильские силы специального назначения проводят целенаправленные рейды на юге Ливана, в частности в тоннелях "Хезболлы", вдоль ливано-израильской границы. Эти операции являются частью подготовки к возможному наземному вторжению, которое может начаться уже на этой неделе.
Дословно: "По словам бывшего высокопоставленного чиновника израильской армии Амира Авиви, который продолжает получать информацию от оборонного ведомства, наземное вторжение неизбежно, а нынешние рейды являются стандартной частью подготовки к более масштабным действиям".
Детали: По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) активно готовится к возможным наземным операциям, в том числе с использованием специальных подразделений.
"Хезболла выглядит настолько ослабленной, что дилемма Израиля заключается в том, как далеко Израиль должен зайти в Ливан. Когда и на каких условиях Израиль уйдет, остается непонятным", – сказал Авиви.
Несмотря на давление со стороны США и арабских стран, которые призывают к дипломатическому решению конфликта и предупреждают о риске региональной войны, Израиль продолжает наращивать свои силы на границе с Ливаном.
По словам начальника штаба израильской армии Герци Халеви, воздушные удары, которые сейчас продолжаются, являются подготовкой к наземному маневру. Он подчеркнул, что войска должны быть готовы к вторжению на территорию врага.
США также усилили свое военное присутствие в регионе, чтобы сдержать возможное вмешательство Ирана. В частности, две авианосные ударные группы, "Авраам Линкольн" и "Гарри С. Трумэн", находятся в Красном и Средиземном морях соответственно. Это редкий случай, когда США держат два авианосца в этом регионе, отмечает издание.
Предыстория:
- Американское издание The Washington Post со ссылкой на информированных собеседников сообщило, что официальные лица США не рекомендуют Израилю осуществлять наземную военную операцию в Ливане.
- 27 сентября Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по главному штабу "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте. По словам представителя ЦАХАЛа, штаб был построен под гражданскими зданиями в пригороде Дахие, известном оплоте "Хезболлы" в Бейруте.
- 28 сентября ЦАХАЛ сообщил об уничтожении высокопоставленного чиновника "Хезболлы" Набиля Каука в результате авиаудара в столице Ливана – Бейруте.
- 28 сентября ЦАХАЛ объявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.
- Насралла был на посту генерального секретаря "Хезболлы" 32 года.
- Он был центральным лицом, которое принимало решения и был ответственным за руководство и осуществление террористических атак по всему миру, в которых были убиты гражданские.