В Полтаве уже 53 погибших, под завалами ищут еще 5 людей – ГСЧС
53 человека погибли в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве 3 сентября, спасатели продолжают работы, под завалами может находиться еще около 5 человек.
Источник: пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко в комментарии Общественному, ГСЧС в Telegram
Дословно ГСЧС: "53 человека погибли в результате вражеского удара по учебному заведению в Полтаве... По уточненным данным, под завалами, может находиться еще до 5 человек. Количество пострадавших возросло до 298 человек".
Детали: Ранее Общественное сообщало, что под завалами шестиэтажного здания учебного корпуса могут находиться до 13 человек.
По состоянию на утро 4 сентября с места обстрела вывезли 800 тонн строительного мусора.
Что было раньше: Спикер ГСЧС Александр Хорунжий сообщил, что ночью спасатели достали тело еще одного погибшего в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве 3 сентября, поэтому количество погибших возросло до 52.
Предыстория:
- Россияне 3 сентября нанесли удар по одному из учебных заведений города Полтава. Вечером 3 сентября сообщалось о 51 погибшем и 271 раненом.
- В Полтавской области с 4 сентября объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского удара.
- Сухопутные войска проводят расследование относительно удара по одному из военных учебных заведений Полтавы, куда 3 сентября попали ракеты армии РФ.