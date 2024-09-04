В Полтаве уже 53 погибших, под завалами ищут еще 5 людей – ГСЧС

53 человека погибли в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве 3 сентября, спасатели продолжают работы, под завалами может находиться еще около 5 человек.

Источник: пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко в комментарии Общественному, ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "53 человека погибли в результате вражеского удара по учебному заведению в Полтаве... По уточненным данным, под завалами, может находиться еще до 5 человек. Количество пострадавших возросло до 298 человек".

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Фото ГСЧС

Детали: Ранее Общественное сообщало, что под завалами шестиэтажного здания учебного корпуса могут находиться до 13 человек.

По состоянию на утро 4 сентября с места обстрела вывезли 800 тонн строительного мусора.

Что было раньше: Спикер ГСЧС Александр Хорунжий сообщил, что ночью спасатели достали тело еще одного погибшего в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве 3 сентября, поэтому количество погибших возросло до 52.

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