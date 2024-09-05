Путин заявил, что "священный долг" его вояк отбить Курщину

Правитель России Владимир Путин заявил, что главной задачей войны против Украины остается захват Донецкой области, а также, что "священный долг" российских солдат – отвоевать назад часть Курской области РФ, которую сейчас контролируют украинские военные.

Источник: российские пропагандистские СМИ со ссылкой на заявления Путина на заседании девятого Восточного экономического форума 5 сентября

Прямая речь начальника Кремля: "Освобождение (так Путин называет оккупацию территорий Украины – ред.) Донбасса считается первоочередной задачей".

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Детали: Он также добавил, что жители приграничных регионов России сейчас страдают из-за развязанной им войны, и заявил, что "священный долг вооруженных сил РФ – выбросить противника (ВСУ – ред.)" из территории Курской области РФ.

Путин упорно продолжает приуменьшать результаты успешной украинской операции на Курщине, питаясь всячески убедить российское общество, что контроль ВСУ над сотней населенных пунктов в РФ якобы ничего не значит.

"Киев хотел заставить Россию суетиться и нервничать, остановить наступление в Донбассе, но ничего не получилось", – продолжает убеждать себя и россиян правитель РФ.

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Он также заявляет, что из-за наступления на Курщину украинские силы якобы ослабли на ключевых направлениях фронта в Украине и что сейчас "российские войска только ускорили наступательные операции".

Также, по словам путина, российское общество якобы "консолидировалось", а "количество людей, подписывающих контракты с Вооруженными силами РФ, увеличилось".

Предыстория:

Украинская операция в Курской области началась 6 августа. 10 августа, на пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.

По состоянию на 20 августа украинские военные взяли под контроль более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.

27 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала операции в Курской области России, Украина взяла в плен 594 вражеских солдата и контролирует более 100 населенных пунктов, или 1294 кв км.

По словам президента Владимира Зеленского, такие действия имеют целью создать буферную зону, чтобы помешать российским военным операциям против Украины.

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