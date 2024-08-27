На Курщине уже взяли в плен почти 600 оккупантов – Сырский
С начала операции в Курской области России, Украина взяла в плен 594 вражеских солдата и контролирует более 100 населенных пунктов, или 1294 кв км.
Источник: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время Форума руководителей государственных институтов 27 августа
Прямая речь Сырского: "На сегодня нами взято под контроль 1294 кв км территории – это 100 населенных пунктов... Мы также существенно пополнили обменный фонд: на сегодня на этом направлении в плен взято 594 военнослужащих ВС РФ".
Детали: Он напомнил, что одной из задач курской операции было отвлечение значительных сил россиян с других направлений – в частности, с Покровского и Кураховского.
"На данный момент мы можем констатировать, что около 30 тысяч военнослужащих РФ уже перебросили на Курское направление, и эта цифра растет", – сказал главком.
Он отметил, что россияне пытаются снимать части с других направлений, но на Покровском направлении наоборот увеличивают свои усилия.
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Предыстория:
- Операция в Курской области началась 6 августа. 10 августа, на пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.
- 13 августа Сырский доложил Зеленскому, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области РФ. А днем 15 августа Сырский сообщил, что с начала суток ВСУ продвинулись на расстояние до полутора километров на отдельных направлениях в Курской области и уже контролируют 82 населенных пункта РФ.
- 15 августа источники "Украинской правды" в СБУ сообщили, что накануне в Курской области РФ спецназовцы взяли в плен сразу 102 российских военных.
- Десантно-штурмовые войска ВСУ поделились кадрами первых часов операции в Курской области РФ. На видео засняли разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, работу авиации, артиллерии и пленных.
- Позже 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ показала первые часы с начала военной операции в Курской области России – воины прорвали линию обороны, уничтожили пограничный пункт пропуска и взяли в плен более 50 военных.
- По состоянию на 20 августа украинские военные взяли под контроль более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.