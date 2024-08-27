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На Курщине уже взяли в плен почти 600 оккупантов – Сырский

Ирина БалачукВторник, 27 августа 2024, 13:45
На Курщине уже взяли в плен почти 600 оккупантов – Сырский
Фото: 22 ОМБр

С начала операции в Курской области России, Украина взяла в плен 594 вражеских солдата и контролирует более 100 населенных пунктов, или 1294 кв км.

Источник: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время Форума руководителей государственных институтов 27 августа

Прямая речь Сырского: "На сегодня нами взято под контроль 1294 кв км территории – это 100 населенных пунктов... Мы также существенно пополнили обменный фонд: на сегодня на этом направлении в плен взято 594 военнослужащих ВС РФ".

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Детали: Он напомнил, что одной из задач курской операции было отвлечение значительных сил россиян с других направлений – в частности, с Покровского и Кураховского. 

"На данный момент мы можем констатировать, что около 30 тысяч военнослужащих РФ уже перебросили на Курское направление, и эта цифра растет", – сказал главком.

Он отметил, что россияне пытаются снимать части с других направлений, но на Покровском направлении наоборот увеличивают свои усилия.

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Предыстория: 

СырскийКурская область пленные
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