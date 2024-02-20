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Жена Навального призвала ЕС не признавать выборы Путина и помочь "россиянам, которые бегут от войны"

Александр ШумилинВторник, 20 февраля 2024, 13:52
Жена Навального призвала ЕС не признавать выборы Путина и помочь россиянам, которые бегут от войны
Фото: RTVI

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия призвала Евросоюз не признавать российские президентские выборы, которые должны состояться в марте 2014 года.

Источник: обращение Навальной к Совету ЕС, опубликованное 20 февраля

Детали: С таким призывом она обратилась в Совет ЕС 19 февраля. Навальная заявила, что президент РФ Владимир Путин уже не признает язык дипломатии и никаких правил игры, поэтому стоит начать "играть не по правилам".

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Она сделала свои предложения "от имени России Алексея Навального".

Прямая речь: " Путин убил моего мужа ровно за месяц до так называемых выборов. Эти выборы — фальшивые, но Путину они все равно нужны. Для пропаганды. Он хочет, чтобы весь мир верил, что все в России его поддерживают и восхищаются им. Не верьте этой пропаганде.

Не признавайте эти выборы. Президент, который убил своего главного политического оппонента, не может быть легитимным по определению. Вводите санкции. Накажите его так называемых "доверенных лиц" — их примерно 500 человек. Знаменитости, певцы и актеры, которые агитируют за Путина, поддерживают его и помогают его убийственному режиму выжить. Если они так любят Путина, почему у них дома и виллы в Европе? Их дети и жены тоже все здесь".

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Детали: Кроме этого, она попросила не наказывать россиян, которые "убегают от войны", ведь "им нужно сочувствие".

Прямая речь: "Это очень важно. Всегда делайте различие между Путиным и Россией. Люди, бегущие от войны и диктатуры, — не ваши враги. Им нужно сочувствие и защита. Их не следует наказывать, им нужно помогать. Необходим механизм, подобный современной Нансеновской комиссии. Именно эти люди однажды станут частью Прекрасной России будущего. Они хотят помочь России стать нормальной страной чтобы скорее вернуться домой. И вы тоже должны им в этом помочь". 

Предыстория:

  • 16 февраля 2024 года российская Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
  • Жена Навального Юлия в тот же день на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что российский диктатор Владимир Путин и его окружение должны понести ответственность за все свои злодеяния.
  • Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден также возложили ответственность за смерть Алексея Навального на Владимира Путина.
  • Семье Алексея Навального не выдают и не показывают тело оппозиционера.
  • Юлия Навальная пообещала продолжить дело своего мужа и призвала бороться с Владимиром Путиным.

Темы: НавальныйЮлия НавальнаяЕвропаПутин
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