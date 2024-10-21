Костин призвал прокуроров, в инвалидности которых есть сомнения, пройти повторное обследование

Офис Генерального прокурора обнародовал первые результаты служебного расследования относительно приобретения инвалидности прокурорами и инициировал создание рабочей группы с привлечением международных экспертов.

Источник: генеральный прокурор Андрей Костин в программе "Факти тижня", Офис Генпрокурора в Telegram

Детали: По словам Костина, масштабное служебное расследование было начато сразу, как только эта информация появилась в СМИ. Оно касается не только хмельницких прокуроров, а всех органов прокуратуры - всех уровней, включая Офис Генерального прокурора.

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На сегодня установлено, что 61 прокурор органов прокуратуры Хмельницкой области имеет инвалидность. Это Хмельницкая областная прокуратура и окружные прокуратуры Хмельницкой области. 80% из них - 50 человек - получили инвалидность до начала полномасштабного вторжения.

Генпрокурор подчеркнул, что очень важно установить, при каких обстоятельствах они получили инвалидность, потому что доля таких сотрудников в Хмельницкой области очень высока.

Прямая речь: "Я считаю, что все прокуроры, в отношении которых есть сомнения, должны добровольно пройти повторное обследование. Пока это не сделано в рамках уголовных производств.

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Я также инициировал создание рабочей группы, в состав которой войдут международные эксперты. Они помогут комплексно оценить ситуацию и разработать решения для того, чтобы исключить подобные злоупотребления в будущем".

Детали: Костин также поддержал инициативу Министерства здравоохранения по комплексной реформе системы медико-социальной экспертизы и заявил о готовности присоединиться к этой инициативе: "Возможно, будет необходимо привлечь все правительство, а также Парламент. Очень важно обеспечить справедливость, в частности в установлении выплат, которые люди получают в связи с инвалидностью - независимо от того, где работает этот человек, и работает ли вообще".

Предыстория: