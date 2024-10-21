Костин призвал прокуроров, в инвалидности которых есть сомнения, пройти повторное обследование
Офис Генерального прокурора обнародовал первые результаты служебного расследования относительно приобретения инвалидности прокурорами и инициировал создание рабочей группы с привлечением международных экспертов.
Источник: генеральный прокурор Андрей Костин в программе "Факти тижня", Офис Генпрокурора в Telegram
Детали: По словам Костина, масштабное служебное расследование было начато сразу, как только эта информация появилась в СМИ. Оно касается не только хмельницких прокуроров, а всех органов прокуратуры - всех уровней, включая Офис Генерального прокурора.
На сегодня установлено, что 61 прокурор органов прокуратуры Хмельницкой области имеет инвалидность. Это Хмельницкая областная прокуратура и окружные прокуратуры Хмельницкой области. 80% из них - 50 человек - получили инвалидность до начала полномасштабного вторжения.
Генпрокурор подчеркнул, что очень важно установить, при каких обстоятельствах они получили инвалидность, потому что доля таких сотрудников в Хмельницкой области очень высока.
Прямая речь: "Я считаю, что все прокуроры, в отношении которых есть сомнения, должны добровольно пройти повторное обследование. Пока это не сделано в рамках уголовных производств.
Я также инициировал создание рабочей группы, в состав которой войдут международные эксперты. Они помогут комплексно оценить ситуацию и разработать решения для того, чтобы исключить подобные злоупотребления в будущем".
Детали: Костин также поддержал инициативу Министерства здравоохранения по комплексной реформе системы медико-социальной экспертизы и заявил о готовности присоединиться к этой инициативе: "Возможно, будет необходимо привлечь все правительство, а также Парламент. Очень важно обеспечить справедливость, в частности в установлении выплат, которые люди получают в связи с инвалидностью - независимо от того, где работает этот человек, и работает ли вообще".
Предыстория:
- У руководительницы Хмельницкого областного МСЭК Татьяны Крупы в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс долларов США, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновницы изъяли 5 млн 244 тыс долларов США, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты. Во время проведения следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив через окно две сумки с полумиллионом долларов США.
- 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере более 500 млн грн.
- Александр Крупа, сын Татьяны Крупы, 10 октября уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
- Журналисты установили, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность у председателя медико-социальной экспертной комиссии и депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяны Крупы.
- 20 октября президент Владимир Зеленский назначил заседание СНБО и требует реакции правоохранителей относительно ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями и оформлением фальшивых инвалидностей, в частности прокурорами.