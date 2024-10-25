Россияне совершили ракетную атаку на Днепр: погибли 2 женщины, 10 человек пострадали
Вечером 25 октября российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, в городе повреждена жилая застройка, погибли 2 женщины, 10 человек пострадали среди которых 17-летний парень.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Ракетная атака на Днепр. Повреждена жилая застройка. Произошел пожар. Детали выясняем.
До конца воздушной тревоги оставайтесь в безопасном месте. Берегите себя".
Обновлено: Впоследствии в ОВА сообщили, что в Днепре трое пострадавших.
Двое мужчин госпитализированы. Один из них - в тяжелом состоянии. Раненой женщине помощь оказали на месте.
Обновлено. Позже Лысак сообщил, что в результате вражеской атаки погибли две женщины. Также 10 человек пострадали, среди которых 17-летний парень. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Что предшествовало:
- Российская армия вечером 25 октября запустила ударные беспилотники и ракеты с северного направления. В результате атаки в одной из квартир жилого дома в Киеве возник пожар.
- Также поздно вечером 25 октября российские силы нанесли ракетные удары по инфраструктуре Сум и Конотопа.