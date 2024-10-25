Россияне совершили ракетную атаку на Днепр: погибли 2 женщины, 10 человек пострадали

Вечером 25 октября российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, в городе повреждена жилая застройка, погибли 2 женщины, 10 человек пострадали среди которых 17-летний парень.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Ракетная атака на Днепр. Повреждена жилая застройка. Произошел пожар. Детали выясняем.

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До конца воздушной тревоги оставайтесь в безопасном месте. Берегите себя".

Обновлено: Впоследствии в ОВА сообщили, что в Днепре трое пострадавших.

Двое мужчин госпитализированы. Один из них - в тяжелом состоянии. Раненой женщине помощь оказали на месте.

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Обновлено. Позже Лысак сообщил, что в результате вражеской атаки погибли две женщины. Также 10 человек пострадали, среди которых 17-летний парень. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Что предшествовало: