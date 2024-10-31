Баканов за время своего председательства устроил в СБУ сына – расследование УП

Экс-глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в начале полномасштабного вторжения пристроил своего сына Артура Лазаренко на службу в СБУ, где тот продолжает работать по сей день.

Источник: расследование "Во имя отца и сына". Как Баканов в начале вторжения спрятал сына в СБУ

Детали: По информации источников "Украинской правды", в начале полномасштабного вторжения Баканов пристроил своего сына на работу в СБУ. Он, как и отец, стал лейтенантом и служит в 6 управлении департамента контрразведки СБУ. Артур Иванович носит фамилию матери – Лазаренко.

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Согласно функционалу, на этой должности он должен курировать во время полномасштабного вторжения работу военных заводов и предприятий оборонного комплекса.

Впрочем УП проследила за Лазаренко во время рабочего дня и оказалось, что на работе он проводит несколько часов, в остальное же время посещает спортзал и обедает в заведениях.

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От ответов на вопрос журналиста "Украинской правды" о том, как он попал в СБУ, чем занимался до этого, и что делает на должности, Артур Лазаренко сбежал и отказался рассказывать о "личной жизни".

В соцсетях девушки Лазаренко можно увидеть, что в прошлом году она дважды ездила в Испанию: на Канарские острова и Мальорку. Правда, она не показывает того, кто за рулем или фотографирует её. Никто из источников УП в правоохранительных органах не согласился проверить информацию о пересечении границы сыном Баканова за час полномасштабного вторжения из-за страха преследований.

Его отец Иван Баканов в телефонном разговоре сначала отказался раскрывать информацию о "действующем работнике СБУ во время войны".

Впоследствии прислал УП уточнение. По его словам Артур Лазаренко с детства строит военную карьеру, в частности его первым образованием был Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

"Я, как отец своего сына Лазаренко Артура Ивановича, горжусь им. С марта 2022 года он присоединился к рядам ВСУ и по состоянию на сегодня выполняет сложные служебные задачи по противодействию вооруженной агрессии против Украины, в том числе и в зоне боевых действий", – отметил Баканов.

СБУ в комментарии УП подтвердила, что Лазаренко служит в учреждении с марта 2022 года, когда возглавлял Службу Иван Баканов.

Дословно пресс-служба СБУ: "Лазаренко Артур Иванович был принят на военную службу в СБУ 21 марта 2022 года в звании младшего сержанта, в период когда председателем Службы безопасности был И. Г. Баканов. Отдельно обращаем внимание, что во время действия военного положения увольнение военнослужащих Службы безопасности Украины возможно исключительно при наличии оснований, определенных в статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Предистория: