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США пояснили, чого закрили посольство у Києві: не через загрозу ядерного удару

Ирина БалачукСреда, 20 ноября 2024, 13:10
США пояснили, чого закрили посольство у Києві: не через загрозу ядерного удару
Фото иллюстративное с pixabay.com

Закрытие Посольства США в Киеве 20 ноября связано с угрозой комбинированного российского удара с использованием дронов и ракет, об угрозе ядерного удара речь пока не идет.

Источник: собеседники "Украинской правды" в дипмиссии

Прямая речь собеседника издания: "Закрытие посольства связано с воздушной тревогой, включая повышенную возможную угрозу комбинированной атаки дронов и ракет, как это случалось в последнее время. Мы продолжаем следить за ситуацией, работая с нашими украинскими партнерами".

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Детали: На уточняющий вопрос, связано ли закрытие посольства с заявлением России об изменении ядерной доктрины и снижении порога для ядерного удара, собеседник еще раз подчеркнул, что закрытие диппредставительства "связано с постоянной угрозой воздушных атак".

Гражданам США советуют следить за новостями в местных СМИ, заранее выяснить, где расположены ближайшие укрытия и в случае объявления воздушной тревоги, немедленно спускаться в укрытие.

Что было раньше: Ранее Соединенные Штаты сообщили, что решили закрыть свое посольство в Киеве 20 ноября, поскольку получили информацию об угрозе крупной воздушной атаки со стороны РФ в этот день.

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Посольство Испании и Италии в Киеве также сообщили, что временно прекратили работу в столице после получения "конкретной" информации об угрозе масштабного авиаудара 20 ноября.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что с вечера 19 ноября россияне атаковали Украину 122 беспилотниками типа "Shahed" и БПЛА неустановленного типа, зенитной управляемой ракетой С-300 и 5 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69; 56 вражеских дронов и 2 ракеты удалось уничтожить.

Предыстория:

СШАРосcияКиев
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