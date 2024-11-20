США пояснили, чого закрили посольство у Києві: не через загрозу ядерного удару
Закрытие Посольства США в Киеве 20 ноября связано с угрозой комбинированного российского удара с использованием дронов и ракет, об угрозе ядерного удара речь пока не идет.
Источник: собеседники "Украинской правды" в дипмиссии
Прямая речь собеседника издания: "Закрытие посольства связано с воздушной тревогой, включая повышенную возможную угрозу комбинированной атаки дронов и ракет, как это случалось в последнее время. Мы продолжаем следить за ситуацией, работая с нашими украинскими партнерами".
Детали: На уточняющий вопрос, связано ли закрытие посольства с заявлением России об изменении ядерной доктрины и снижении порога для ядерного удара, собеседник еще раз подчеркнул, что закрытие диппредставительства "связано с постоянной угрозой воздушных атак".
Гражданам США советуют следить за новостями в местных СМИ, заранее выяснить, где расположены ближайшие укрытия и в случае объявления воздушной тревоги, немедленно спускаться в укрытие.
Что было раньше: Ранее Соединенные Штаты сообщили, что решили закрыть свое посольство в Киеве 20 ноября, поскольку получили информацию об угрозе крупной воздушной атаки со стороны РФ в этот день.
Посольство Испании и Италии в Киеве также сообщили, что временно прекратили работу в столице после получения "конкретной" информации об угрозе масштабного авиаудара 20 ноября.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что с вечера 19 ноября россияне атаковали Украину 122 беспилотниками типа "Shahed" и БПЛА неустановленного типа, зенитной управляемой ракетой С-300 и 5 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69; 56 вражеских дронов и 2 ракеты удалось уничтожить.
Предыстория:
- 19 ноября глава Кремля Владимир Путин своим указом утвердил обновленную ядерную доктрину России. Одним из условий применения ядерного оружия назвали "старт баллистических ракет".
- За два дня до этого – 17 ноября – издание The New York Times сообщило, действующий президент США Джо Байден впервые разрешил украинским военным использовать дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории России.
- 19 ноября российское Минобороны заявило, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали арсенал оружия в городе Карачев Брянской области РФ баллистическими ракетами ATACMS.