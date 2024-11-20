Машкова заочно приговорили к 10 годам заключения за пропаганду войны и конфисковали квартиру в Одессе
Суд заочно приговорил российского актера и сторонника путинского режима Владимира Машкова к 10 годам лишения свободы за призывы к захвату Украины и конфисковал квартиру площадью 100 м² в элитном районе Одессы.
Источник: СБУ
Дословно: "Благодаря доказательной базе Службы безопасности 10 лет лишения свободы заочно получил российский актер Владимир Машков, который восхваляет войну РФ против Украины. Также у злоумышленника конфискована квартира площадью 100 м² в элитном районе на побережье Одессы".
Детали: Сообщается, что рассмотрение дела проходило в специальном судебном производстве в отсутствие обвиняемого, поскольку Машков скрывается на территории РФ.
Отмечается, что Машков входит в круг главных кремлевских пропагандистов. Он неоднократно выступал на массовых акциях в поддержку войны России против Украины, призывая к ракетным атакам на гражданскую инфраструктуру.
В декабре 2023 года актера назначили сопредседателем избирательного штаба Путина на незаконных "выборах" президента РФ. Тогда Машков ездил по России и временно захваченных регионах Украины, где восхвалял действия российских оккупационных группировок.
Суд признал Машкова виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 436 (пропаганда войны).
Сейчас продолжаются мероприятия по привлечению осужденного к ответственности.
Предыстория
- В мае 2023 года украинские правоохранители сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины известному российскому актеру Владимиру Машкову. По данным следствия, с начала вооруженной агрессии РФ против Украины в течение 2022 года известный российский актер систематически участвовал в концертах и публичных мероприятиях на территории РФ, на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей в поддержку президента и военнослужащих государства-агрессора.
- 21 декабря 2023 года стало известно, что Владимир Машков возглавил избирательный штаб Владимира Путина на так называемых "выборах".
- 15 марта 2024 года украинские правоохранители сообщили о еще одном подозрении российскому актеру Владимиру Машкову.
- 25 июля 2024 года Министерство культуры и информационной политики Украины внесло еще шестерых российских деятелей культуры в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны. В список вошел российский актер, режиссер, художественный руководитель "Московского театра Табакова" и "Московского театра "Современник" Владимир Машков.