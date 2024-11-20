Машкова заочно приговорили к 10 годам заключения за пропаганду войны и конфисковали квартиру в Одессе

Суд заочно приговорил российского актера и сторонника путинского режима Владимира Машкова к 10 годам лишения свободы за призывы к захвату Украины и конфисковал квартиру площадью 100 м² в элитном районе Одессы.

Источник: СБУ

Дословно: "Благодаря доказательной базе Службы безопасности 10 лет лишения свободы заочно получил российский актер Владимир Машков, который восхваляет войну РФ против Украины. Также у злоумышленника конфискована квартира площадью 100 м² в элитном районе на побережье Одессы".

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Детали: Сообщается, что рассмотрение дела проходило в специальном судебном производстве в отсутствие обвиняемого, поскольку Машков скрывается на территории РФ.

Отмечается, что Машков входит в круг главных кремлевских пропагандистов. Он неоднократно выступал на массовых акциях в поддержку войны России против Украины, призывая к ракетным атакам на гражданскую инфраструктуру.

В декабре 2023 года актера назначили сопредседателем избирательного штаба Путина на незаконных "выборах" президента РФ. Тогда Машков ездил по России и временно захваченных регионах Украины, где восхвалял действия российских оккупационных группировок.

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Суд признал Машкова виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны).

Сейчас продолжаются мероприятия по привлечению осужденного к ответственности.

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