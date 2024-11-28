В Киеве и Николаеве прозвучали взрывы
Около 8 утра в Киеве прогремели взрывы, власти сообщили о работе ПВО. Также взрывы раздаются в Николаеве.
Источник: корреспондент "Украинской правды", КГВА, городской голова Николаева Александр Сенкевич и Воздушные силы ВСУ в Telegram
Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!"
Детали: За несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ сообщили о ракете, которая двигалась в направлении столицы с юго-востока, и призвали жителей пройти в укрытие.
Также городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе.
Дополнено: Позже Попко добавил, что в результате ракетного удара россиян зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы – по предварительным данным, на открытую территорию.
"Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Данные оперативной сводки уточняются", – сообщил глава КГВА.
Предыстория:
- В 5:30 Воздушные силы сообщили о пусках ракет. Россия атакует разные регионы ракетами и дронами. В Харькове и Луцке прогремели взрывы.
- Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии в Украине из-за российской массированной ракетно-дроновой атаки.
- Также российские оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре в Сумской области утром 28 ноября.