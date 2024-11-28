В Киеве и Николаеве прозвучали взрывы

Около 8 утра в Киеве прогремели взрывы, власти сообщили о работе ПВО. Также взрывы раздаются в Николаеве.

Источник: корреспондент "Украинской правды", КГВА, городской голова Николаева Александр Сенкевич и Воздушные силы ВСУ в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!"

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Детали: За несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ сообщили о ракете, которая двигалась в направлении столицы с юго-востока, и призвали жителей пройти в укрытие.

Также городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе.

Дополнено: Позже Попко добавил, что в результате ракетного удара россиян зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы – по предварительным данным, на открытую территорию.

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"Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Данные оперативной сводки уточняются", – сообщил глава КГВА.

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