Путин уже грозится ударить "Орешником" по "центрам принятия решений в Киеве"

Российский правитель Владимир Путин заявил, что может применить ракету "Орешник" по "центрам принятия решений в Киеве".

Источник: Путин, которого цитируют российские СМИ

Прямая речь: "Министерство обороны и Генштаб подбирают цели для поражения целей на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России по Санкт-Петербургу и Москве".

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Детали: Путин заявил, о якобы начале серийного производства системы "Орешник".

"В случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия", – сказал лидер Кремля.

По его словам, Россия имеет несколько готовых к применению ракетных систем "Орешник".

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"Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль", – сказал Путин.

Напомним: Развязавший полномасштабную войну в центре Европы лидер страны-террориста Владимир Путин неоднократно выступает с пугающими заявлениями о "мощи российского оружия" и ядерными угрозами.

"Центры принятия решений" – фраза российской пропаганды, тиражирующаяся, чтобы оправдать военные преступления РФ против мирного населения Украины.

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