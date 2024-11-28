Путин уже грозится ударить "Орешником" по "центрам принятия решений в Киеве"
Российский правитель Владимир Путин заявил, что может применить ракету "Орешник" по "центрам принятия решений в Киеве".
Источник: Путин, которого цитируют российские СМИ
Прямая речь: "Министерство обороны и Генштаб подбирают цели для поражения целей на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России по Санкт-Петербургу и Москве".
Детали: Путин заявил, о якобы начале серийного производства системы "Орешник".
"В случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия", – сказал лидер Кремля.
По его словам, Россия имеет несколько готовых к применению ракетных систем "Орешник".
"Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль", – сказал Путин.
Напомним: Развязавший полномасштабную войну в центре Европы лидер страны-террориста Владимир Путин неоднократно выступает с пугающими заявлениями о "мощи российского оружия" и ядерными угрозами.
"Центры принятия решений" – фраза российской пропаганды, тиражирующаяся, чтобы оправдать военные преступления РФ против мирного населения Украины.
Предыстория:
- По данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр 21 ноября РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
- Хозяин Кремля Владимир Путин в обращении заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
- Соединенные Штаты официально подтвердили, что Россия ударила по Днепру утром 21 ноября баллистической ракетой, которая была создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".
- 22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября государство-агрессор Россия нанесло удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".
- Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что "Орешник" - название научно-исследовательской работы, "это просто шифр". По его словам, по состоянию на октябрь 2024 года Россия должна была изготовить два экспериментальных образца ракеты из состава ракетного комплекса "Кедр", одна из которых прилетела по Днепру 21 ноября.