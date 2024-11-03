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Власти Молдовы обвинили Россию в массированном вмешательстве во второй тур выборов

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 ноября 2024, 17:46
Власти Молдовы обвинили Россию в массированном вмешательстве во второй тур выборов
Майя Санду во время голосования 3 ноября, фото: Anadolu via Getty Images

Советник по национальной безопасности действующего президента Молдовы Майи Санду Станислав Секриеру заявил о массированном вмешательстве России во второй тур президентских выборов, который проходит в воскресенье.

Источник: Секриеру в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Детали: Секриеру сообщил, что молдавские власти наблюдает "массированное вмешательство России" в избирательный процесс. По его словам, речь идет об усилиях с высоким потенциалом искажения результатов голосования.

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Власти, отметил Секриеру, находятся в состоянии повышенной готовности.

Среди примеров такого вмешательства советник Санду назвал организованный подвоз избирателей из Приднестровья, незаконный согласно избирательному кодексу Молдовы. По состоянию на 11:00 явка среди приднестровских избирателей уже превысила общий показатель за весь первый тур.

Секриеру опубликовал очередь из автомобилей, пересекающих мост через реку Днестр из приднестровского города Рыбница в город Резина на правобережье Днестра. Он напомнил, что власти Российской Федерации несут ответственность за происходящее в Приднестровском регионе Молдовы, что подтверждено несколькими решениями ЕСПЧ.

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Также, по словам советника Санду, наблюдается организованная транспортировка избирателей из России. Автобусы и большие чартерные рейсы доставляют избирателей на избирательные участки в Баку, Стамбуле и Минске, о чем сообщают российские пропагандистские каналы.

Секриеру обнародовал видео с чартерного рейса, первоначально опубликованное российским "Спутником", на котором видно самолет, полный владельцев молдавских паспортов. "Самолет, похоже, может перевозить от 260 до 400 избирателей – явное свидетельство широкомасштабной, организованной перевозки избирателей", – отметил советник.

Агентство по кибербезопасности Молдовы сообщило, что сайт Центральной избирательной комиссии для обучения избирателей временно не работал в воскресенье утром из-за DDoS-атаки. Оперативные действия восстановили доступ к сайту и целостность данных не была нарушена.

"Принимаются дополнительные меры для обеспечения бесперебойного проведения избирательного процесса", – отметил советник.

Что предшествовало: Полиция Молдовы в день проведения второго тура выборов президента зафиксировала организованную транспортировку избирателей к избирательным участкам.

Кроме того, на участках, где голосуют жители Приднестровья, выборы проходят с высокой активностью – там фиксируют очереди. Часть избирателей, комментируя свои мотивы приезда на голосование, цитируют слоган кандидата от пророссийской Партии социалистов Александра Стояногло, и говорят, что голосуют "за справедливость".

МолдоваРосcиявиборы
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