Власти Молдовы обвинили Россию в массированном вмешательстве во второй тур выборов

Советник по национальной безопасности действующего президента Молдовы Майи Санду Станислав Секриеру заявил о массированном вмешательстве России во второй тур президентских выборов, который проходит в воскресенье.

Источник: Секриеру в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Детали: Секриеру сообщил, что молдавские власти наблюдает "массированное вмешательство России" в избирательный процесс. По его словам, речь идет об усилиях с высоким потенциалом искажения результатов голосования.

Власти, отметил Секриеру, находятся в состоянии повышенной готовности.

Среди примеров такого вмешательства советник Санду назвал организованный подвоз избирателей из Приднестровья, незаконный согласно избирательному кодексу Молдовы. По состоянию на 11:00 явка среди приднестровских избирателей уже превысила общий показатель за весь первый тур.

Секриеру опубликовал очередь из автомобилей, пересекающих мост через реку Днестр из приднестровского города Рыбница в город Резина на правобережье Днестра. Он напомнил, что власти Российской Федерации несут ответственность за происходящее в Приднестровском регионе Молдовы, что подтверждено несколькими решениями ЕСПЧ.

Here is a queue of cars crossing the Nistru river bridge from Rîbnița (left bank) to Rezina (right bank). pic.twitter.com/4m5BKfwfTu

Также, по словам советника Санду, наблюдается организованная транспортировка избирателей из России. Автобусы и большие чартерные рейсы доставляют избирателей на избирательные участки в Баку, Стамбуле и Минске, о чем сообщают российские пропагандистские каналы.

Секриеру обнародовал видео с чартерного рейса, первоначально опубликованное российским "Спутником", на котором видно самолет, полный владельцев молдавских паспортов. "Самолет, похоже, может перевозить от 260 до 400 избирателей – явное свидетельство широкомасштабной, организованной перевозки избирателей", – отметил советник.

Here’s a video of a charter flight, originally posted by Russia’s @SputnikInt, showing an aircraft full of Moldovan passport-holders. The plane appears capable of carrying anywhere from 260 to 400 voters—clear evidence of large-scale, organised voter transportation. pic.twitter.com/7v4XZFgvy6