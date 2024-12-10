Россия теряет способность одновременно обеспечивать эффективную "оборонку" и экономическую стабильность – ISW
Санкции против России в сочетании с распространенной в РФ коррупцией, дефицитом рабочей силы, затратами на войну в Украине и неэффективностью оборонной промышленности подрывают способность Федерации одновременно обеспечивать эффективную деятельность оборонного сектора и сохранять экономическую стабильность.
Источник: ISW
Дословно: "Россия продолжает сталкиваться с ошеломляющими расходами, необходимыми для поддержки своих военных усилий против Украины, с растущим экономическим напряжением, дефицитом рабочей силы и системной коррупцией, что угрожает стабильности российской оборонно-промышленной базы".
Детали: Аналитики напоминают, что министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Россия потратила более 200 миллиардов долларов на войну в Украине и понесла не менее 700 тысяч военных убитыми и ранеными с февраля 2022 года, причем последние потери в среднем составляют 1000 солдат в день.
9 декабря Украинский центр противодействия дезинформации сообщил, что ликвидные активы России в Фонде национального благосостояния сократились со 140 миллиардов долларов в феврале 2022 года до 53,8 млрд по состоянию на 1 декабря 2024 года.
Центр отметил, что Россия все больше полагается на резервы китайских юаней и продажу золота для покрытия дефицита бюджета и выделяет треть своего национального бюджета на 2025-2027 гг. на расходы на оборону, что свидетельствует о нерациональном определении приоритетов войны за счет экономической стабильности.
Вместе с тем, добавляют в обзоре, генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил 9 декабря, что количество коррупционных преступлений, включая взяточничество, выросло почти на 30% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, а российские власти привлекли к дисциплинарной ответственности более 30 тысяч российских чиновников за коррупционные нарушения в 2024 году.
Дословно: "Растущее экономическое давление на Россию, вызванное войной, в сочетании с распространенной коррупцией, дефицитом рабочей силы и неэффективностью российской оборонной промышленности, вероятно, еще увеличит расходы на российскую войну и еще больше подорвет способность России эффективно обеспечивать деятельность оборонного сектора, одновременно сохраняя экономическую стабильность.
ISW уже обращал внимание на подобные тенденции и статистические данные в российской экономике, которые указывают на то, что экономическая траектория России является неустойчивой в среднесрочной и долгосрочной перспективе и будет все больше напрягать ее способность вести войну против Украины".
Ключевые выводы ISW за 9 декабря:
- Кремль продолжает осторожно сигнализировать о том, что он может обеспечить безопасность российских военных баз в Сирии в краткосрочной перспективе, но, в частности, выразил неуверенность относительно долгосрочного будущего военных баз на фоне нестабильной и быстро развивающейся политической ситуации в Сирии.
- Россия вывела некоторые суда из порта Тартус в прилегающую морскую акваторию.
- Посольство Сирии в Москве подтвердило прокремлевскому изданию ТАСС 9 декабря, что бывший президент Сирии Башар аль-Асад находится в Москве.
- Россия продолжает сталкиваться с ошеломляющими расходами, необходимыми для поддержания военных действий против Украины, с растущей экономической нагрузкой, дефицитом рабочей силы и системной коррупцией, что угрожает стабильности российской оборонной промышленной базы.
- Правитель России Владимир Путин повысил командира чеченского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова и заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова на фоне постоянных усилий Кремля переложить вину за неадекватную реакцию России на операцию Украины в Курской области на местных чиновников, а не на военных.
- Российские власти заявили, что вернули тела погибших украинских военнопленных, которые якобы погибли во время катастрофы российского военно-транспортного самолета Ил-76 24 января в Белгородской области.
- Недавно российские войска продвинулись вблизи Покровска и Великой Новоселки.
- Путин продолжает отмечать российских чиновников, которые спонсируют российские добровольческие подразделения в Украине, а также программу "Время героев", которая назначает ветеранов войны в Украине на руководящие должности в российских федеральных и региональных органах власти.