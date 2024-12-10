Россия теряет способность одновременно обеспечивать эффективную "оборонку" и экономическую стабильность – ISW

Санкции против России в сочетании с распространенной в РФ коррупцией, дефицитом рабочей силы, затратами на войну в Украине и неэффективностью оборонной промышленности подрывают способность Федерации одновременно обеспечивать эффективную деятельность оборонного сектора и сохранять экономическую стабильность.

Источник: ISW

Дословно: "Россия продолжает сталкиваться с ошеломляющими расходами, необходимыми для поддержки своих военных усилий против Украины, с растущим экономическим напряжением, дефицитом рабочей силы и системной коррупцией, что угрожает стабильности российской оборонно-промышленной базы".

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Детали: Аналитики напоминают, что министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Россия потратила более 200 миллиардов долларов на войну в Украине и понесла не менее 700 тысяч военных убитыми и ранеными с февраля 2022 года, причем последние потери в среднем составляют 1000 солдат в день.

9 декабря Украинский центр противодействия дезинформации сообщил, что ликвидные активы России в Фонде национального благосостояния сократились со 140 миллиардов долларов в феврале 2022 года до 53,8 млрд по состоянию на 1 декабря 2024 года.

Центр отметил, что Россия все больше полагается на резервы китайских юаней и продажу золота для покрытия дефицита бюджета и выделяет треть своего национального бюджета на 2025-2027 гг. на расходы на оборону, что свидетельствует о нерациональном определении приоритетов войны за счет экономической стабильности.

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Вместе с тем, добавляют в обзоре, генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил 9 декабря, что количество коррупционных преступлений, включая взяточничество, выросло почти на 30% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, а российские власти привлекли к дисциплинарной ответственности более 30 тысяч российских чиновников за коррупционные нарушения в 2024 году.

Дословно: "Растущее экономическое давление на Россию, вызванное войной, в сочетании с распространенной коррупцией, дефицитом рабочей силы и неэффективностью российской оборонной промышленности, вероятно, еще увеличит расходы на российскую войну и еще больше подорвет способность России эффективно обеспечивать деятельность оборонного сектора, одновременно сохраняя экономическую стабильность.

ISW уже обращал внимание на подобные тенденции и статистические данные в российской экономике, которые указывают на то, что экономическая траектория России является неустойчивой в среднесрочной и долгосрочной перспективе и будет все больше напрягать ее способность вести войну против Украины".

Ключевые выводы ISW за 9 декабря: