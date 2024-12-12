Враг бросил штурмовать Покровск "в лоб" и начал обходить город с флангов – нацгвардейцы
В районе Покровска Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, российские захватчики пытаются войти в город всеми возможными способами.
Источник: руководитель пресс-службы 14 бригады Национальной гвардии "Червона Калина" Николай Коваль в эфире национального телемарафона, цитирует "Армія Inform"
Прямая речь: "Они в течение двух месяцев шли только в лоб и понесли большие потери. Теперь поняли, что у них не получается, и начинают или с левого или с правого фланга - пытаются прорвать нашу оборону. Как вы видите, мы максимально сдерживаем врага, ведь Покровск стратегически важный город".
Детали: Коваль отметил, что оккупанты круглосуточно отправляют на утилизацию свою живую силу и технику. Нацгвардейцы отражают десятки штурмов, уничтожая во время каждого такого "наката" до 10 вояк противника.
Прямая речь: "Это только наша бригада. Если взять всех вместе, то каждый день колоссальные потери они несут живой силы. Их это не останавливает. Эти потери они могут восстанавливать, восстанавливать. И как только группа заходит, мы ее уничтожаем, отбиваем штурм. За ней сразу же другая заходит группа".
Что предшествовало: 11 декабря стало известно, что российские оккупационные войска атаковали украинские укрепления западнее Видродження, южнее Новотроицкого на Покровском направлении, в результате длительных боев две позиции Сил обороны были уничтожены, одна потеряна.
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Предыстория:
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в начале ноября признал, что обстановка на фронте имеет тенденцию к обострению.
- Российские войска продвигаются в Украине самыми быстрыми темпами со времени первых дней вторжения 2022 года.
- В конце ноября Сырский распорядился подтянуть резервы на Покровское и Кураховское направления.
- 11 декабря главнокомандующий ВСУ сообщил, что побывал на Покровском направлении, где оценил боевую ситуацию и дал соответствующие распоряжения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов. Генерал отметил, что там продолжаются жесткие бои, россияне преобладают в живой силе.
- 12 декабря Сырский сообщил, что военное командование просчитывает все возможные варианты дальнейших действий российских оккупантов на Покровском направлении, которое остается одним из самых горячих.