Враг бросил штурмовать Покровск "в лоб" и начал обходить город с флангов – нацгвардейцы

В районе Покровска Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, российские захватчики пытаются войти в город всеми возможными способами.

Источник: руководитель пресс-службы 14 бригады Национальной гвардии "Червона Калина" Николай Коваль в эфире национального телемарафона, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "Они в течение двух месяцев шли только в лоб и понесли большие потери. Теперь поняли, что у них не получается, и начинают или с левого или с правого фланга - пытаются прорвать нашу оборону. Как вы видите, мы максимально сдерживаем врага, ведь Покровск стратегически важный город".

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Детали: Коваль отметил, что оккупанты круглосуточно отправляют на утилизацию свою живую силу и технику. Нацгвардейцы отражают десятки штурмов, уничтожая во время каждого такого "наката" до 10 вояк противника.

Прямая речь: "Это только наша бригада. Если взять всех вместе, то каждый день колоссальные потери они несут живой силы. Их это не останавливает. Эти потери они могут восстанавливать, восстанавливать. И как только группа заходит, мы ее уничтожаем, отбиваем штурм. За ней сразу же другая заходит группа".

Что предшествовало: 11 декабря стало известно, что российские оккупационные войска атаковали украинские укрепления западнее Видродження, южнее Новотроицкого на Покровском направлении, в результате длительных боев две позиции Сил обороны были уничтожены, одна потеряна.

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