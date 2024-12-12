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Сырский о Покровском направлении: Готовимся ко всем возможным вариантам действий РФ

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 декабря 2024, 17:36
Сырский о Покровском направлении: Готовимся ко всем возможным вариантам действий РФ
фото из Facebook главкома ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский говорит, что военное командование просчитывает все возможные варианты дальнейших действий российских оккупантов на Покровском направлении, которое остается одним из самых горячих.

Источник: Сырский в соцсетях

Прямая речь: "Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных в контексте противостояния с российскими оккупантами. Просчитываем и готовимся ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага".

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Детали: Генерал отметил, что потери российских оккупантов на Покровском направлении стабильно высокие, особенно в живой силе. Так, в декабре противник в среднем за сутки подтверждено теряет там около 400 человек убитыми и ранеными.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16.00 12 декабря на Покровском направлении противник совершил 30 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Песчаное, Шевченко и Чумацкое. Отмечалось, что Силы обороны отбили 24 атаки, шесть боев еще продолжаются.

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