Сырский о Покровском направлении: Готовимся ко всем возможным вариантам действий РФ
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский говорит, что военное командование просчитывает все возможные варианты дальнейших действий российских оккупантов на Покровском направлении, которое остается одним из самых горячих.
Источник: Сырский в соцсетях
Прямая речь: "Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных в контексте противостояния с российскими оккупантами. Просчитываем и готовимся ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага".
Детали: Генерал отметил, что потери российских оккупантов на Покровском направлении стабильно высокие, особенно в живой силе. Так, в декабре противник в среднем за сутки подтверждено теряет там около 400 человек убитыми и ранеными.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16.00 12 декабря на Покровском направлении противник совершил 30 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Песчаное, Шевченко и Чумацкое. Отмечалось, что Силы обороны отбили 24 атаки, шесть боев еще продолжаются.
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Предыстория:
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в начале ноября признал, что обстановка на фронте имеет тенденцию к обострению.
- Российские войска продвигаются в Украине самыми быстрыми темпами со времени первых дней вторжения 2022 года.
- В конце ноября Сырский распорядился подтянуть резервы на Покровское и Кураховское направления.
- 11 декабря главнокомандующий ВСУ сообщил, что побывал на Покровском направлении, где оценил боевую ситуацию и дал соответствующие распоряжения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов. Генерал отметил, что там продолжаются жесткие бои, россияне преобладают в живой силе.