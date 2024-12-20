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Залужный издал книгу: начал писать, когда был главкомом

Ирина БалачукПятница, 20 декабря 2024, 13:33
Залужный издал книгу: начал писать, когда был главкомом
Фото из Telegram Залужного

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный опубликовал книгу "Моя война", которую начал писать весной 2023 года, когда Украина готовилась к контрнаступлению; книга стала первой в трилогии.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь посла: "Делюсь с вами своим собственным рассказом о себе, о моих мыслях и жизненных решениях. "Моя война" – это первая книга из трилогии, над которой я начал работать еще в марте 2023 года".

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Детали: Он рассказал, что рукописи собирала вместе и редактировала его жена.

По словам Залужного, эта книга-рассказ написана для молодежи, которой он хочет донести "важную истину: в жизни возможно все, если ты очень этого хочешь".

"Это книга о моей войне. Во-первых, войне с собственными страхами, которые не дают что-то делать. Во-вторых, войне с людьми, которые препятствуют достигать цели. И наконец – войне с обстоятельствами, которые становятся преградами в жизни. Поэтому надеюсь, вам будет интересно", – написал бывший главком.

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Он выразил надежду, что сможет встретиться и пообщаться с читателями.

Книга вышла в издательстве "Вавилонская библиотека".

По информации на сайте издательства, это личный рассказ генерала Валерия Залужного о пути "от мальчишки до главнокомандующего Вооруженных сил Украины" и одновременно это история страны, которая "идет к войне: сначала призрачной, в возможность которой никто не верил, а затем большой и полномасштабной".

"Моя война" имеет 248 страниц, тканевую обложку с тиснением и картонный шубер. Ее стоимость на сайте издательства 550 гривен. Тираж 20000 экземпляров.

Трилогия Залужного будет состоять из книг: "Моя война", "Наша война" и "Их война".

Как известно, в декабре 2023 года стало известно, что в то время главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный защитил диссертацию по праву, получив научную степень доктора философии.

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Предыстория:

  • В июле 2021 года президент Владимир Зеленский назначил главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.
  • 8 февраля 2024 года президент Владимир подписал указ об увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.
  • 7 марта Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании, Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос.
  • Позже СМИ сообщили, что Залужный зимой, еще до назначения его на должность посла, прошел военно-врачебную комиссию, где был признан непригодным для службы в армии.

Залужный
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