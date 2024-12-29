После обысков следователи ГБР задержали и доставили в Киев командира 211 бригады
Работники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении командиру 211 бригады ВСУ Олегу Побережнюку, который не реагировал на факты издевательства и пыток над вверенными ему военнослужащими.
Источник: пресс-служба ГБР
Детали: Следователи установили, что по крайней мере с февраля по июль 2024 года командир бригады знал о многочисленных фактах пыток и другого бесчеловечного обращения над бойцами подчиненным ему офицером, однако не реагировал на это и не инициировал вопрос о привлечении офицера к ответственности.
Старший лейтенант (Владислав Пастух -ред.), который, по данным следствия, бил и пытал подчиненных военнослужащих, является сыном начальника штаба указанной воинской части и является близким товарищем командира бригады. Ему подозрение было объявлено ранее.
Сейчас Побережнюку сообщили о подозрении в бездействии военной власти, совершенном в условиях военного положения или в боевой обстановке.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.
По месту жительства командира бригады 28 декабря правоохранители провели обыски. Его доставили в Киев для для избрания меры пресечения.
Соответствующее обращение в суд планируется на понедельник 30 декабря.
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Что предшествовало: Полиция Тернопольщины сообщила о подозрении командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олегу Побережнюку в злоупотреблении служебным положением по факту привлечения подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области, вместо их службы в районе боевых действий.
В этом производстве, открытом полицией, суд арестовал Побережнюка с альтернативой залога. 20 декабря Побережнюк вышел из-под стражи под залог в размере 908 400 гривен.
В то же время ГБР расследует уголовное производство относительно вероятных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным.