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После обысков следователи ГБР задержали и доставили в Киев командира 211 бригады

Валентина РоманенкоВоскресенье, 29 декабря 2024, 13:40
После обысков следователи ГБР задержали и доставили в Киев командира 211 бригады
фото ГБР

Работники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении командиру 211 бригады ВСУ Олегу Побережнюку, который не реагировал на факты издевательства и пыток над вверенными ему военнослужащими.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Следователи установили, что по крайней мере с февраля по июль 2024 года командир бригады знал о многочисленных фактах пыток и другого бесчеловечного обращения над бойцами подчиненным ему офицером, однако не реагировал на это и не инициировал вопрос о привлечении офицера к ответственности.

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Старший лейтенант (Владислав Пастух -ред.), который, по данным следствия, бил и пытал подчиненных военнослужащих, является сыном начальника штаба указанной воинской части и является близким товарищем командира бригады. Ему подозрение было объявлено ранее.

Сейчас Побережнюку сообщили о подозрении в бездействии военной власти, совершенном в условиях военного положения или в боевой обстановке.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

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По месту жительства командира бригады 28 декабря правоохранители провели обыски. Его доставили в Киев для для избрания меры пресечения.

Соответствующее обращение в суд планируется на понедельник 30 декабря.

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Что предшествовало: Полиция Тернопольщины сообщила о подозрении командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олегу Побережнюку в злоупотреблении служебным положением по факту привлечения подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области, вместо их службы в районе боевых действий.

В этом производстве, открытом полицией, суд арестовал Побережнюка с альтернативой залога. 20 декабря Побережнюк вышел из-под стражи под залог в размере 908 400 гривен.

В то же время ГБР расследует уголовное производство относительно вероятных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным.

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