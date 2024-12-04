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Карлсон вернулся в Москву и анонсировал интервью с Лавровым

Иван ДьяконовСреда, 4 декабря 2024, 06:22
Карлсон вернулся в Москву и анонсировал интервью с Лавровым
Такер Карлсон. Фото: Getty Images

Скандально известный бывший ведущий телеканала "Fox News" Такер Карлсон снова прилетел в Москву и анонсировал свой разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. 

Источник: Карлсон в соцсети Х

Детали: По словам Карлсона, интервью с Лавровым станет доступным "очень скоро". Он отметил, что Лавров является министром иностранных дел с самым длинным сроком пребывания в должности в мире.

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Прямая речь: "Вчера мы вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России".

Детали: Карлсон заявил, что разговаривал с Лавровым, чтобы показать "русский взгляд" на войну, которую Россия ведет против Украины с февраля 2022 года.

Карлсон раскритиковал политику администрации Байдена в отношении войны, заявив, что она "все больше приближает США к ядерному конфликту с Россией", повторяя Кремлевские нарративы.

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Он раскритиковал покидающего пост президента США Джо Байдена за его недавнее решение разрешить Украине использовать оружие американского производства для нанесения ударов по территории России, утверждая, что это приблизило США "к ядерной войне, как никогда в истории". 

Предыстория:

  • 6 февраля скандально известный бывший ведущий телеканала "Fox News" Карлсон анонсировал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он приехал в Москву, и заявил, что попросил об интервью президента Украины Владимира Зеленского. 
  • 9 февраля в интервью Карлсону российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы желании "добиться разрешения ситуации в Украине путем переговоров".
  • 29 февраля Карлсон в подкасте другого американского журналиста Лекса Фридмана рассказал о своих впечатлениях от интервью с Путиным и признал, что Кремль пытается демонизировать украинцев, называя их нацистами.
  • 1 марта пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков после слов скандального американского журналиста Такера Карлсона, который брал интервью у президента РФ Владимира Путина, заявил, что американец, многого не понимает, но – слушает. 

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