Скандально известный бывший ведущий телеканала "Fox News" Такер Карлсон снова прилетел в Москву и анонсировал свой разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Источник: Карлсон в соцсети Х

Детали: По словам Карлсона, интервью с Лавровым станет доступным "очень скоро". Он отметил, что Лавров является министром иностранных дел с самым длинным сроком пребывания в должности в мире.

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Прямая речь: "Вчера мы вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России".

Детали: Карлсон заявил, что разговаривал с Лавровым, чтобы показать "русский взгляд" на войну, которую Россия ведет против Украины с февраля 2022 года.

Карлсон раскритиковал политику администрации Байдена в отношении войны, заявив, что она "все больше приближает США к ядерному конфликту с Россией", повторяя Кремлевские нарративы.

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Он раскритиковал покидающего пост президента США Джо Байдена за его недавнее решение разрешить Украине использовать оружие американского производства для нанесения ударов по территории России, утверждая, что это приблизило США "к ядерной войне, как никогда в истории".

Предыстория: