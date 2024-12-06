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Россия в войне против Украины потеряла более 750 тысяч военных – Генштаб

Ирина БалачукПятница, 6 декабря 2024, 08:05
Россия в войне против Украины потеряла более 750 тысяч военных – Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

По состоянию на 6 декабря потери России за время полномасштабного вторжения превысили 750 тысяч в живой силе.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.12.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 750 610 (+1 660) человек,
  • танков – 9 514 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 518 (+46) ед,
  • артиллерийских систем – 21 043 (+20) ед,
  • РСЗО – 1 253 (+0) ед,
  • средств ПВО – 1 020 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 023 (+46) ед,
  • крылатых ракет – 2 857 (+2) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30 899 (+56) ед,
  • специальной техники – 3 633 (+3) ед.

Данные уточняются.

Предыстория:

Росcияпотери в войне
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