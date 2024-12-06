Россия в войне против Украины потеряла более 750 тысяч военных – Генштаб
Пятница, 6 декабря 2024, 08:05
По состоянию на 6 декабря потери России за время полномасштабного вторжения превысили 750 тысяч в живой силе.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.12.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 750 610 (+1 660) человек,
- танков – 9 514 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 19 518 (+46) ед,
- артиллерийских систем – 21 043 (+20) ед,
- РСЗО – 1 253 (+0) ед,
- средств ПВО – 1 020 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 023 (+46) ед,
- крылатых ракет – 2 857 (+2) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 30 899 (+56) ед,
- специальной техники – 3 633 (+3) ед.
Данные уточняются.
Предыстория:
- Ранее издание The New York Times сообщало, что Россия продолжает нести огромные потери в захватнической войне против Украины. В частности, в октябре количество убитых и раненых оккупантов было наибольшим с начала полномасштабного вторжения. В то же время журналисты отмечали, что российскую армию вряд ли можно назвать истощенной, поскольку в первой половине 2024 года РФ удавалось мобилизовать около 900 человек ежедневно.
- Генштаб ВСУ по состоянию на утро 29 ноября оценивает российские потери в 738 тысяч убитыми и ранеными.
- Издание The Economist в ноябре писало, что Украина могла потерять от 60 до 100 тысяч военных погибшими за почти три года полномасштабного вторжения России, еще около 400 тысяч солдат могли получить тяжелые ранения.
- В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время полномасштабного вторжения России погибли 31 тысяча украинских военных.
- Би-би-си совместно с российским изданием "Медиазона" и волонтерами установили имена 80 973 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Данные приводили на конец ноября.