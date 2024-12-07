Парламент Кореи не поддержал импичмент президента, но в правящей партии говорят об отставке
Парламент Южной Кореи в субботу не проголосовал за импичмент президента Юн Сок Йоля, в то же время лидер правящей партии заявил, что президент таки уйдет в отставку.
Источник: Reuters
Детали: Правящая Партия народной власти бойкотировала голосование по импичменту, выдвинутое главной оппозиционной Демократической партией, и предложение было снято с рассмотрения после того, как в голосовании приняло участие недостаточно депутатов.
Однако после голосования лидер Партии народной власти Хан Дон Хун заявил, что партия приняла решение об отставке президента.
"Объявление военного положения было явным и серьезным нарушением закона", - сказал Хан журналистам.
Однако Reuters отмечает, что у Хана есть история противоречий с президентом, и было непонятно, говорил ли он от имени всех членов партии.
"Партия народной власти будет добиваться упорядоченного ухода президента, чтобы минимизировать путаницу для народа", - сказал Хан, добавив, что пока Юн не уйдет, он будет "фактически отстранен от выполнения своих обязанностей, а премьер-министр будет консультироваться с партией по управлению государственными делами".
Оппозиция высмеяла эту идею как "абсурдную и незаконную".
"Ни народ, ни закон, ни кто-либо другой не наделил Хана полномочиями отстранить (Юна) от должности", – заявила Демократическая партия, отмечая, что импичмент – это единственный путь.
Предыстория:
- 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране. В прямом телеобращении к нации во вторник Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил". Он не назвал конкретной угрозы со стороны КНДР, обладающей ядерным оружием, и сосредоточился на своих внутренних политических оппонентах.
- Национальная ассамблея Южной Кореи смогла 4 декабря проголосовать за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить чрезвычайное военное положение. После этого президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что военное положение в стране будет отменено на заседании правительства.
- Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи планировала обвинить президента Юн Сок Йоля в государственной измене и запустить процедуру импичмента.
- Лидер правящей партии Южной Кореи заявил в пятницу, что президента Юн Сок Йоля надо немедленно отстранить от исполнения обязанностей, добавив, что Юн приказал арестовать известных политиков во время своего военного положения, которое позже было отменено.
- В обращении в субботу президент Южной Кореи заявил, что он "искренне сожалеет" о том, что вызвал беспокойство общественности объявлением военного положения в начале этой недели, пообещав при этом больше не повторять подобного.