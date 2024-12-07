Парламент Кореи не поддержал импичмент президента, но в правящей партии говорят об отставке

Парламент Южной Кореи в субботу не проголосовал за импичмент президента Юн Сок Йоля, в то же время лидер правящей партии заявил, что президент таки уйдет в отставку.

Источник: Reuters

Детали: Правящая Партия народной власти бойкотировала голосование по импичменту, выдвинутое главной оппозиционной Демократической партией, и предложение было снято с рассмотрения после того, как в голосовании приняло участие недостаточно депутатов.

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Однако после голосования лидер Партии народной власти Хан Дон Хун заявил, что партия приняла решение об отставке президента.

"Объявление военного положения было явным и серьезным нарушением закона", - сказал Хан журналистам.

Однако Reuters отмечает, что у Хана есть история противоречий с президентом, и было непонятно, говорил ли он от имени всех членов партии.

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"Партия народной власти будет добиваться упорядоченного ухода президента, чтобы минимизировать путаницу для народа", - сказал Хан, добавив, что пока Юн не уйдет, он будет "фактически отстранен от выполнения своих обязанностей, а премьер-министр будет консультироваться с партией по управлению государственными делами".

Оппозиция высмеяла эту идею как "абсурдную и незаконную".

"Ни народ, ни закон, ни кто-либо другой не наделил Хана полномочиями отстранить (Юна) от должности", – заявила Демократическая партия, отмечая, что импичмент – это единственный путь.

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