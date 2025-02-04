Задержали юношей, которые пытались взорвать наряд полиции через лжевызов на 102
Правоохранители предотвратили попытку теракта в Черновицкой области и задержали двух российских агентов.
Источник: СБУ, Нацпол, Черновицкая областная прокуратура
Детали: По информации сотрудников областной полиции, двое жителей Буковины, в возрасте 17 и 18 лет, по заказу вражеского куратора согласились совершить теракт в отношении правоохранителей - взорвать наряд полицейских, который должен был выехать по ложному вызову.
Для совершения теракта 1 февраля фигуранты заложили в заброшенной хозяйственной постройке Выжницкого района самодельное взрывное устройство, снаряженное саморезами для максимального поражения.
Взрывчатка была спрятана в мешок для мусора, а рядом в коробке из-под сока находился мобильный телефон, который снимал вход в здание.
По замыслу российских спецслужб, готовилась классическая ловушка: заброшенное здание, анонимный звонок на "102" с сообщением о преступлении и прибытие наряда полиции. Как только камеры зафиксировали бы правоохранителей в помещении - взрывчатку должны были активировать.
Отмечается, что благодаря скоординированным и слаженным действиям силовиков теракт удалось предотвратить, а исполнителей - задержать.
По данным следствия, фигурантами являются двое местных наркодилеров, которые попали в поле зрения оккупантов через тематические Телеграмм-каналы.
Во время обысков в домах задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами подготовки заказного теракта. Также в помещениях фигурантов обнаружены компоненты для взрывчатки.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокурор будет настаивать на содержании под стражей.
Предыстория:
- В последние месяцы участились случаи попыток устроить теракты с подрывами в административных зданиях: под прицелом вражеских агентов - полиция, ТЦК, СБУ, Военная служба правопорядка, "Укрпочта" и тому подобное.
- 23 января, например, стало известно, что в Житомире СБУ задержала двух 19-летних жителей Днепропетровщины, которые замаскировали взрывчатку и хотели взорвать патруль правоохранителей, которых предварительно вызвали по номеру 102.