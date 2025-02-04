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Задержали юношей, которые пытались взорвать наряд полиции через лжевызов на 102

Валентина РоманенкоВторник, 4 февраля 2025, 14:07
Задержали юношей, которые пытались взорвать наряд полиции через лжевызов на 102
фото СБУ

Правоохранители предотвратили попытку теракта в Черновицкой области и задержали двух российских агентов.

Источник: СБУ, Нацпол, Черновицкая областная прокуратура

Детали: По информации сотрудников областной полиции, двое жителей Буковины, в возрасте 17 и 18 лет, по заказу вражеского куратора согласились совершить теракт в отношении правоохранителей - взорвать наряд полицейских, который должен был выехать по ложному вызову.

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Для совершения теракта 1 февраля фигуранты заложили в заброшенной хозяйственной постройке Выжницкого района самодельное взрывное устройство, снаряженное саморезами для максимального поражения.

Взрывчатка была спрятана в мешок для мусора, а рядом в коробке из-под сока находился мобильный телефон, который снимал вход в здание.

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По замыслу российских спецслужб, готовилась классическая ловушка: заброшенное здание, анонимный звонок на "102" с сообщением о преступлении и прибытие наряда полиции. Как только камеры зафиксировали бы правоохранителей в помещении - взрывчатку должны были активировать.

Отмечается, что благодаря скоординированным и слаженным действиям силовиков теракт удалось предотвратить, а исполнителей - задержать.

 
фото прокуратуры

По данным следствия, фигурантами являются двое местных наркодилеров, которые попали в поле зрения оккупантов через тематические Телеграмм-каналы.

Во время обысков в домах задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами подготовки заказного теракта. Также в помещениях фигурантов обнаружены компоненты для взрывчатки.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокурор будет настаивать на содержании под стражей.

Предыстория:

  • В последние месяцы участились случаи попыток устроить теракты с подрывами в административных зданиях: под прицелом вражеских агентов - полиция, ТЦК, СБУ, Военная служба правопорядка, "Укрпочта" и тому подобное.
  • 23 января, например, стало известно, что в Житомире СБУ задержала двух 19-летних жителей Днепропетровщины, которые замаскировали взрывчатку и хотели взорвать патруль правоохранителей, которых предварительно вызвали по номеру 102.

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