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СБУ выяснила обстоятельства взрыва в ТЦК Ровно: россияне дистанционно подорвали террориста

Валентина РоманенкоСреда, 5 февраля 2025, 13:14
СБУ выяснила обстоятельства взрыва в ТЦК Ровно: россияне дистанционно подорвали террориста
фото полиции

Служба безопасности Украины говорит, что установила обстоятельства вербовки террориста, которого российские спецслужбы взорвали в здании ТЦК в Ровно 1 февраля.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Мужчину намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он зашел внутрь здания. В результате происшествия террорист погиб на месте, а 8 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

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Установлено, что РФ заблаговременно подготовила ликвидацию своего агента как "лишнего" свидетеля теракта против Сил обороны".

Детали: По материалам дела, террористом оказался 21-летний безработный из Житомирской области, который искал быстрого заработка на Telegram-каналах, отмечают в СБУ.

Там его завербовал представитель российских спецслужб, который предложил молодому человеку деньги за выполненное задание.

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По его указанию агент прибыл в Ровно с самодельным взрывным устройством (СВУ), которое было замаскировано в туристическом рюкзаке.

Установлено, что взрывчатка была снаряжена мобильным телефоном, к которому имели удаленный доступ спецслужбы РФ.

Еще один гаджет с "дистанционным управлением" фигурант держал в своих руках, когда заходил в здание ТЦК.

С помощью камеры телефона российские спецслужбисты зафиксировали момент, когда агент зашел со взрывчаткой в помещение и сразу активировали СВУ через вызов.

Продолжается расследование в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Предыстория:

  • 1 февраля в здании Ровенского областного ТЦК и СП произошел взрыв. Предварительно сообщалось, что один человек погиб, а 6 получили ранения.
  • В последние месяцы участились случаи попыток устроить теракты с подрывами в административных зданиях: под прицелом вражеских агентов - полиция, ТЦК, СБУВоенная служба правопорядка, "Укрпочта" и тому подобное.

терактРовноСБУТЦК
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