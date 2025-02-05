СБУ выяснила обстоятельства взрыва в ТЦК Ровно: россияне дистанционно подорвали террориста
Служба безопасности Украины говорит, что установила обстоятельства вербовки террориста, которого российские спецслужбы взорвали в здании ТЦК в Ровно 1 февраля.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Мужчину намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он зашел внутрь здания. В результате происшествия террорист погиб на месте, а 8 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
Установлено, что РФ заблаговременно подготовила ликвидацию своего агента как "лишнего" свидетеля теракта против Сил обороны".
Детали: По материалам дела, террористом оказался 21-летний безработный из Житомирской области, который искал быстрого заработка на Telegram-каналах, отмечают в СБУ.
Там его завербовал представитель российских спецслужб, который предложил молодому человеку деньги за выполненное задание.
По его указанию агент прибыл в Ровно с самодельным взрывным устройством (СВУ), которое было замаскировано в туристическом рюкзаке.
Установлено, что взрывчатка была снаряжена мобильным телефоном, к которому имели удаленный доступ спецслужбы РФ.
Еще один гаджет с "дистанционным управлением" фигурант держал в своих руках, когда заходил в здание ТЦК.
С помощью камеры телефона российские спецслужбисты зафиксировали момент, когда агент зашел со взрывчаткой в помещение и сразу активировали СВУ через вызов.
Продолжается расследование в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Предыстория:
- 1 февраля в здании Ровенского областного ТЦК и СП произошел взрыв. Предварительно сообщалось, что один человек погиб, а 6 получили ранения.
- В последние месяцы участились случаи попыток устроить теракты с подрывами в административных зданиях: под прицелом вражеских агентов - полиция, ТЦК, СБУ, Военная служба правопорядка, "Укрпочта" и тому подобное.