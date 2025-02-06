Суд оставил экс-командира 155-й бригады Рюмшина под стражей, но уменьшил залог
Четверг, 6 февраля 2025, 15:16
Киевский апелляционный суд продлил меру пресечения для бывшего командира 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" Дмитрия Рюмшина в виде содержания под стражей до 19 марта.
Источник: "Суспільне", "Радио Свобода"
Детали: Сообщается, что суд отказался отпустить Рюмшина на поруки.
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В то же время судьи уменьшили сумму залога – с 90 миллионов гривен до 50 миллионов.
Предыстория:
- 20 января Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины задержали Рюмшина. По данным следствия, Рюмшин не реагировал на правонарушения в своем подразделении, в частности на массовое самовольное оставление воинской части его подчиненными. Кроме того, в ГБР отмечают, что он умышленно не выполнял служебные обязанности, в частности в 2024 году не направил ни одного сообщения в органы досудебного расследования в отношении военнослужащих, совершивших уголовные преступления.
- 22 января суд избрал для Рюмшина меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 90 миллионов гривен.
Нагадаємо:
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- Журналист Юрий Бутусов сообщил о фактах ненадлежащего формирования и обеспечения новосозданной 155 механизированной бригады, а ГБР заявило о расследовании фактов дезертирства и превышения полномочий.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что уделил внимание наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155 механизированной бригады, а также "проблемным вопросам, которые необходимо решить".
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- Генеральный штаб 7 января заявил, что 155 Отдельная механизированная бригада "Анна Киевская" выполняет боевые задачи возле Покровска в полном составе, ее усилили беспилотниками и предоставили дополнительную комплектацию.