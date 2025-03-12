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Враг пытается вытеснить Силы обороны с Курщины: уничтожены 20 вовяк РФ, прорывавшихся на Сумщину

Валентина РоманенкоСреда, 12 марта 2025, 16:21
Враг пытается вытеснить Силы обороны с Курщины: уничтожены 20 вовяк РФ, прорывавшихся на Сумщину
Новенькое на карте Deep State. скриншот

Пытаясь вытеснить украинские подразделения из Курской области, российские войска проводят штурмовые действия в Сумской области, но не имеют успеха.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона 12 марта

Прямая речь: "Пытаясь вытеснить Силы обороны Украины из Курской области, россияне проводят десятки штурмовых действий по позициям украинских воинов. Чтобы развить свой успех, они пытаются также пересечь линию нашей границы: чтобы осуществить окружение наших сил, находящихся в Курской области, или же перерезать логистические пути. Наша задача – не допустить этого.

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На направлении населенного пункта Новенькое фиксируем попытки перехода границы маленькими штурмовыми группами по 2-3 военнослужащих, иногда по 5, которые имеют задачу максимально зайти вглубь на нашу территорию, накапливаться, закрепиться и расширить зону боевых действий".

Детали: Демченко отметил, что россияне не имеют в этом успеха. Силы обороны используют все имеющееся вооружение, чтобы уничтожать врага.

Так, к примеру, за минувшие сутки 11 марта, только по подтвержденным данным, около 20 российских военнослужащих были уничтожены, еще 15 с ранениями отходили с украинской территории, указал спикер ГПСУ.

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Предыстория:

  • 12 марта российские войска вероятно взяли под контроль город Суджа в Курской области РФ, который до этого более полугода контролировали Вооруженные силы Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование Украины на Курщине пытается сохранить максимум жизней украинских воинов.   
  • 10 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что ситуация в Курской области РФ остается под контролем украинских Сил обороны.

Сумская областьвойнаКурская область Пограничная служба
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