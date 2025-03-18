Кремль настаивает на прекращении обмена разведданными и военной помощи Киеву
Вторник, 18 марта 2025, 19:40
В контексте инициативы о введении 30-дневного перемирия российская сторона настаивает на прекращении иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Украине.
Источник: пресслужба Кремля по результатам телефонной беседі Дональда Трампа и Владимира Путина 18 марта
Дословно: "Подчёркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём – должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву".
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Предыстория:
- Во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта Украина заявила о готовности к введению 30-дневного режима прекращения огня, при условии, если Россия также будет его придерживаться.
- 13 марта Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в Украине, но это должно привести к долговременному миру.
- Путин сказал, что есть много вопросов, на которые надо найти ответ в рамках такого прекращения огня. В частности, будет ли дальше Украина проводить мобилизацию и будет ли получать оружие, как будут решаться вопросы контроля и верификации, кто будет определять на протяженности 2 тысяч километров фронта, кто что нарушил.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин выдвигает дополнительные условия по остановке боевых действий, что указывает на то, что он не хочет их останавливать.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с главой России Владимиром Путиным 18 марта и обсудить прекращение войны в Украине. Их разговор во вторник длился более 1,5 часа.