Кремль настаивает на прекращении обмена разведданными и военной помощи Киеву

В контексте инициативы о введении 30-дневного перемирия российская сторона настаивает на прекращении иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Украине.

Источник: пресслужба Кремля по результатам телефонной беседі Дональда Трампа и Владимира Путина 18 марта

Дословно: "Подчёркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём – должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву".

Реклама:

Предыстория: