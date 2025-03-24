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Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра

Ольга ГлущенкоПонедельник, 24 марта 2025, 03:34
Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра
Хан Дак Су, фото: Yonhap News

В понедельник, 24 марта, Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Дак Су, восстановив его в должности исполняющего обязанности президента.

Источник: агентство Yonhap News

Детали: Издание отмечает, что восемь судей отклонили импичмент Хана 5 голосами против 1. Двое судей проголосовали за полное отклонение представления об импичменте.

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Решение было принято через три месяца после того, как национальная ассамблея объявила импичмент премьер-министру, который был исполняющим обязанности президента в течение менее чем двух недель.

Предыстория:

  • Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране. В прямом телеобращении к нации Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил".
  • Национальное собрание Южной Кореи в субботу 14 декабря проголосовало за импичмент президента Юн Сок Йоля.
  • По данным южнокорейского издания Yonhap, суд выдал ордер на задержание Юн Сок Ёля - президента Южной Кореи, которому объявили импичмент.
  • Но власти Южной Кореи не смогли арестовать президента Юн Сук Еля, чтобы выполнить ордер на его арест из-за препятствования службой безопасности президента полицейским и следователям.

Южная Кореяимпичментсуд
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