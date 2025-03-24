Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра
Понедельник, 24 марта 2025, 03:34
В понедельник, 24 марта, Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Дак Су, восстановив его в должности исполняющего обязанности президента.
Источник: агентство Yonhap News
Детали: Издание отмечает, что восемь судей отклонили импичмент Хана 5 голосами против 1. Двое судей проголосовали за полное отклонение представления об импичменте.
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Решение было принято через три месяца после того, как национальная ассамблея объявила импичмент премьер-министру, который был исполняющим обязанности президента в течение менее чем двух недель.
Предыстория:
- Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране. В прямом телеобращении к нации Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил".
- Национальное собрание Южной Кореи в субботу 14 декабря проголосовало за импичмент президента Юн Сок Йоля.
- По данным южнокорейского издания Yonhap, суд выдал ордер на задержание Юн Сок Ёля - президента Южной Кореи, которому объявили импичмент.
- Но власти Южной Кореи не смогли арестовать президента Юн Сук Еля, чтобы выполнить ордер на его арест из-за препятствования службой безопасности президента полицейским и следователям.