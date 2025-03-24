В понедельник, 24 марта, Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Дак Су, восстановив его в должности исполняющего обязанности президента.

Источник: агентство Yonhap News

Детали: Издание отмечает, что восемь судей отклонили импичмент Хана 5 голосами против 1. Двое судей проголосовали за полное отклонение представления об импичменте.

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Решение было принято через три месяца после того, как национальная ассамблея объявила импичмент премьер-министру, который был исполняющим обязанности президента в течение менее чем двух недель.

Предыстория: