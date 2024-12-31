Суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи после объявления ему импичмента – Yonhap

По данным южнокорейского издания Yonhap, суд выдал ордер на задержание Юн Сок Ёля - президента Южной Кореи, которому объявили импичмент.

Источник: Yonhap

Детали: Южнокорейское издание пишет, что суд одобрил ордер на задержание Юн Сок Йоля в рамках расследования относительно объявленного им военного положения в стране в начале декабря.

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Что предшествовало: Национальное собрание Южной Кореи в субботу, 14 декабря, проголосовало за импичмент президента Юн Сук Йоля.

Предыстория: