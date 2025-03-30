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ХАМАС согласился на прекращение огня в секторе Газа – Reuters

Иван ДьяконовВоскресенье, 30 марта 2025, 05:45
ХАМАС согласился на прекращение огня в секторе Газа – Reuters
Халил аль-Хайя. Фото: Getty Images

Палестинская группировка ХАМАС согласилась на предложение международных посредников о прекращении огня в секторе Газа. 

Источник: агентство Reuters со ссылкой на лидера группировки Халила аль-Хайя

Детали: По словам представителя ХАМАС, посредники предложили план прекращения боевых действий, и группировка согласилась на него.

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"Два дня назад мы получили предложение от посредников Египта и Катара. Мы отнеслись к нему положительно и приняли его", – заявил аль-Хайя в эфире местного телеканала.

Источники Reuters ранее сообщали, что Египет получил "позитивные сигналы" от Израиля относительно нового плана прекращения огня.

Согласно условиям предложения, ХАМАС должен еженедельно освобождать по пять израильских заложников.

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Офис премьер-министра Израиля заявил, что провел серию консультаций в соответствии с предложением, полученным от посредников, и что Израиль передал посредникам встречное предложение в полной координации с Соединенными Штатами.

Reuters спросило офис премьер-министра, согласился ли он также на прекращение огня, но ответа не поступило.

Предыстория:

  • В ночь на 18 марта израильские военные возобновили военную операцию против террористической организации ХАМАС в Секторе Газа после отказа группировки освободить израильских заложников.
  • Офис премьер-министра Израиля утверждал, что ХАМАС "отверг все предложения, которые он получил" от спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников.
  • 17 января Кабинет министров Израиля одобрил соглашение с палестинской боевой группировкой ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.
  • 11 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если все заложники, удерживаемые в Секторе Газа, не будут освобождены.
  • 5 марта Президент США опубликовал жесткое обращение к палестинской группировке ХАМАС, призвав немедленно освободить всех заложников и вернуть тела погибших, иначе – "боевикам конец".

Ближний ВостоктерроризмХАМАСИзраиль
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