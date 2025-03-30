ХАМАС согласился на прекращение огня в секторе Газа – Reuters
Палестинская группировка ХАМАС согласилась на предложение международных посредников о прекращении огня в секторе Газа.
Источник: агентство Reuters со ссылкой на лидера группировки Халила аль-Хайя
Детали: По словам представителя ХАМАС, посредники предложили план прекращения боевых действий, и группировка согласилась на него.
"Два дня назад мы получили предложение от посредников Египта и Катара. Мы отнеслись к нему положительно и приняли его", – заявил аль-Хайя в эфире местного телеканала.
Источники Reuters ранее сообщали, что Египет получил "позитивные сигналы" от Израиля относительно нового плана прекращения огня.
Согласно условиям предложения, ХАМАС должен еженедельно освобождать по пять израильских заложников.
Офис премьер-министра Израиля заявил, что провел серию консультаций в соответствии с предложением, полученным от посредников, и что Израиль передал посредникам встречное предложение в полной координации с Соединенными Штатами.
Reuters спросило офис премьер-министра, согласился ли он также на прекращение огня, но ответа не поступило.
Предыстория:
- В ночь на 18 марта израильские военные возобновили военную операцию против террористической организации ХАМАС в Секторе Газа после отказа группировки освободить израильских заложников.
- Офис премьер-министра Израиля утверждал, что ХАМАС "отверг все предложения, которые он получил" от спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников.
- 17 января Кабинет министров Израиля одобрил соглашение с палестинской боевой группировкой ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.
- 11 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если все заложники, удерживаемые в Секторе Газа, не будут освобождены.
- 5 марта Президент США опубликовал жесткое обращение к палестинской группировке ХАМАС, призвав немедленно освободить всех заложников и вернуть тела погибших, иначе – "боевикам конец".