ХАМАС согласился на прекращение огня в секторе Газа – Reuters

Палестинская группировка ХАМАС согласилась на предложение международных посредников о прекращении огня в секторе Газа.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на лидера группировки Халила аль-Хайя

Детали: По словам представителя ХАМАС, посредники предложили план прекращения боевых действий, и группировка согласилась на него.

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"Два дня назад мы получили предложение от посредников Египта и Катара. Мы отнеслись к нему положительно и приняли его", – заявил аль-Хайя в эфире местного телеканала.

Источники Reuters ранее сообщали, что Египет получил "позитивные сигналы" от Израиля относительно нового плана прекращения огня.

Согласно условиям предложения, ХАМАС должен еженедельно освобождать по пять израильских заложников.

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Офис премьер-министра Израиля заявил, что провел серию консультаций в соответствии с предложением, полученным от посредников, и что Израиль передал посредникам встречное предложение в полной координации с Соединенными Штатами.

Reuters спросило офис премьер-министра, согласился ли он также на прекращение огня, но ответа не поступило.

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