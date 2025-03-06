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Залужный: Не только Россия и Ось зла пытаются разрушить мировой порядок, но и США

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 марта 2025, 13:24
Залужный: Не только Россия и Ось зла пытаются разрушить мировой порядок, но и США
Валерий Залужный. фото Getty Images

Посол Украины в Великобритании экс-главком ВСУ Валерий Залужный говорит, что не только Россия и Ось зла пытаются разрушить мировой порядок, но и США.

Источник: Залужный во время выступления в Королевском институте международных отношений (Chatham House), цитирует The Times, колонка генерала на УП

Прямая речь, цитируемая британским изданием: "Это не просто ось зла, которая пытается пересмотреть мировой порядок... США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. И теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США".

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Детали: Издание отмечает: Залужный также предупредил, что НАТО может прекратить свое существование, а Россия придет за Европой.

Обновлено: После выхода новости с УП связался Залужный и дал точную цитату из своего выступления.

Прямая речь Залужного: "Очевидно, что непризнание Вашингтоном агрессии РФ является также новым вызовом не только для Украины, но и для Европы. Итак, этого достаточно, чтобы понять, что уже не только Россия и Ось зла пытаются разрушить мировой порядок, но и США фактически окончательно его разрушают".

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С полным текстом речи Залужного можно ознакомиться на сайте УП - "Старый мировой порядок разрушен. Новая архитектура Европейской безопасности без Украины невозможна"

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Предыстория:

ЗалужныйСШАвойна
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