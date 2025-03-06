Залужный: Не только Россия и Ось зла пытаются разрушить мировой порядок, но и США
Посол Украины в Великобритании экс-главком ВСУ Валерий Залужный говорит, что не только Россия и Ось зла пытаются разрушить мировой порядок, но и США.
Источник: Залужный во время выступления в Королевском институте международных отношений (Chatham House), цитирует The Times, колонка генерала на УП
Прямая речь, цитируемая британским изданием: "Это не просто ось зла, которая пытается пересмотреть мировой порядок... США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. И теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США".
Детали: Издание отмечает: Залужный также предупредил, что НАТО может прекратить свое существование, а Россия придет за Европой.
Обновлено: После выхода новости с УП связался Залужный и дал точную цитату из своего выступления.
Прямая речь Залужного: "Очевидно, что непризнание Вашингтоном агрессии РФ является также новым вызовом не только для Украины, но и для Европы. Итак, этого достаточно, чтобы понять, что уже не только Россия и Ось зла пытаются разрушить мировой порядок, но и США фактически окончательно его разрушают".
С полным текстом речи Залужного можно ознакомиться на сайте УП - "Старый мировой порядок разрушен. Новая архитектура Европейской безопасности без Украины невозможна"
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Трамп обвиняет Украину: какие последствия будет иметь новый ультиматум президента США
Предыстория:
- 28 февраля президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили в Белом доме при телекамерах и на повышенных тонах относительно войны в Украине. Перед этим Трамп заявил, что он выступает и за Украину, и за Россию.
- Трамп после спора с Зеленским в Белом доме заявил, что тот "пренебрег" Штатами и "не готов к миру".
- 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, усиливая давление на президента Украины Владимира Зеленского после спора в Белом доме.
- Кроме того, США полностью прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной, в частности данными о военных целях и предупреждениями о пусках российских ракет и дронов по территории Украины.
- Позже советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что сейчас идет подготовка к новому раунду переговоров между Америкой и Украиной.