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Лавров заявил, что отправка западных войск в Украину будет означать вовлечение НАТО в войну

Ирина БалачукЧетверг, 6 марта 2025, 14:05
Лавров заявил, что отправка западных войск в Украину будет означать вовлечение НАТО в войну
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что потенциальное размещение европейских войск в Украине будет означать официальное и прямое вовлечение НАТО в конфликт. Стоит отметить, что РФ уже 3 года заявляет, что она якобы воюет с "Западом" и НАТО.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости

Прямая речь Лаврова: "Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями. Это будет означать, еще раз хочу сказать, уже не якобы гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации. Этого допустить невозможно".

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Детали: Он добавил, что особенно на это нужно обратить внимание на фоне "заявления (президента Франции Эммануэля – ред.) Макрона вчера о том, что Россия – это угроза".

"Значит, если это угроза, то войска против этой угрозы должны быть направлены", – сказал Лавров.

Он также уверен, что предложение Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера о перемирии в Украине на месяц "в воздухе, на море и в энергетике" якобы имеет целью развернуть за время в Украине европейские войска.  

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"Макрон и Стармер, как они свои планы описывают? Говорят, что надо приостановить на месяц боевые действия, как минимум, в воздухе, на море и в отношении объектов энергетики и за этот месяц развернуть там войска, параллельно с согласованием условий мира. Но если ты ввел войска на территорию, то ты уже, наверное, не захочешь согласовывать какие-то условия, потому что ты создаешь факты на земле", – сказал Лавров.

Почему это важно: Россия, которая планировала "взять Киев за 3 дня", но не смогла этого сделать, очень быстро начала оправдывать свои неудачи на поле боя в Украине тем, что она на территории Украины якобы воюет с целым НАТО.

Россияне распространяли ряд лживых заявлений о якобы подготовке коллективным Западом нападения на Россию, о строительстве НАТОвских баз и биологических лабораторий в Украине и тому подобное.

В то же время именно Россия втягивает другие страны в войну против Украины. В частности, в 2022 году российские солдаты наступали на Украину с территории Беларуси. Также Россия некоторое время использовала РБ для нанесения ракетных ударов по мирным городам Украины.

Позже РФ стала покупать у Ирана ударные беспилотники, которыми ежедневно атакует Украину.

А в 2024 году Россия втянула в войну Северную Корею. Страна-агрессор получает северокорейские ракеты, а также привлекла к боевым действиям не менее 12 тысяч военных КНДР.

Сейчас партнеры Украины начали обсуждать возможную отправку миротворческих сил в Украину. Подобные заявления звучали из уст представителей Франции, Великобритании и Турции.

Предыстория:

ЛавровРосcиямиротворцы
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