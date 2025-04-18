В воинской части рассказали, что ВВК признала Насирова "годным к частям обеспечения"

В воинской части А0139, в которую мобилизовали бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, ответили, что он проходил военно-врачебную комиссию и получил заключение о пригодности к частям обеспечения. Впрочем, мобилизация "фактически не состоялась".

Источник: ответ части на запрос hromadske

Детали: В части отметили, что ВВК признала Насирова годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВН3, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

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Впрочем, там не объяснили, где именно оказался Насиров после мобилизации и объяснили, что приказ о призыве на военную службу по мобилизации Романа Насирова был отменен и "является фактически несостоявшимся".

Основанием для отмены назвали "нарушение требований Порядка проведения призыва на военную службу по мобилизации, утвержденного постановлением правительства от 16 мая 2024 года N560".

В воинской части А0139 также заверили, что в рамках служебного расследования, которое назначили по распоряжению главнокомандующего ВСУ, предоставляют представителям ВСП "полную и всестороннюю информацию".

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Дословно: "Воинская часть А0139 всегда стойко стояла и продолжает стоять на защите и обороне Родины и отмечает, что в подразделении четко сформирована нулевая толерантность к любым проявлениям коррупции".

Предыстория: