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В воинской части рассказали, что ВВК признала Насирова "годным к частям обеспечения"

Татьяна ОлейникПятница, 18 апреля 2025, 22:46
В воинской части рассказали, что ВВК признала Насирова годным к частям обеспечения
Роман Насиров. Фото из Facebook телеканала "Прямой"

В воинской части А0139, в которую мобилизовали бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, ответили, что он проходил военно-врачебную комиссию и получил заключение о пригодности к частям обеспечения. Впрочем, мобилизация "фактически не состоялась".

Источник: ответ части на запрос hromadske

Детали: В части отметили, что ВВК признала Насирова годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВН3, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

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Впрочем, там не объяснили, где именно оказался Насиров после мобилизации и объяснили, что приказ о призыве на военную службу по мобилизации Романа Насирова был отменен и "является фактически несостоявшимся".

Основанием для отмены назвали "нарушение требований Порядка проведения призыва на военную службу по мобилизации, утвержденного постановлением правительства от 16 мая 2024 года N560".

В воинской части А0139 также заверили, что в рамках служебного расследования, которое назначили по распоряжению главнокомандующего ВСУ, предоставляют представителям ВСП "полную и всестороннюю информацию".

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Дословно: "Воинская часть А0139 всегда стойко стояла и продолжает стоять на защите и обороне Родины и отмечает, что в подразделении четко сформирована нулевая толерантность к любым проявлениям коррупции".

Предыстория:

  • 9 апреля стало известно, что фигурант "газового дела", связанного с экс-нардепом Александром Онищенко, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов.
  • Также сообщалось, что Насиров, который мобилизовался в Вооруженные силы "за шаг до приговора" в Высшем антикоррупционном суде, будет служить в воинской части сапером.
  • Позже Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины сообщила, что приказ о мобилизации Насирова отменили, а по факту его призыва начали служебное расследование.
  • Сам Насиров написал, что ушел в армию по собственному желанию после переоценки ценностей и что "носил погоны" только 3 дня, когда узнал о своем увольнении, которое назвал "странным прецедентом", реализованным из-за чьего-то желания и давления.

НасировмобилизацияВооруженные силы
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