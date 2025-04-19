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DeepState: Большинство военных на разных направлениях не чувствуют "перемирия"

Катерина ТищенкоСуббота, 19 апреля 2025, 23:13
DeepState: Большинство военных на разных направлениях не чувствуют перемирия
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.

Источник: DeepState на основе опроса около 50 военных на линии соприкосновения

Дословно: "Далее описание ситуации с 18 до 22 часов 19 апреля.

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Орехов, Каменское – прилеты арты, дроны врага работают. Бурлацкое – продолжаются обстрелы. Андреевка и Алексеевка – обстрелы. Немного затихло в районе Надиевки и Котляровки. Успеновка – штурмовые действия. Юг Покровска – минометные обстрелы позиций каждые 20-30 мин.  Севернее Торецка – арта и штурмы. Часов Яр и южный фас – обстрелы. Лиманское направление – уменьшилась интенсивность. Район Купянска – обстрелы. Фиголевка – затихло пока. Липцы – обстрелы.

То есть на отдельных участках действительно есть тишина, но сегодня еще суббота, а враг на выходные по всей линии соприкосновения дает отдохнуть большой части личного состава".

Детали: Кроме того, DeepState сообщает, что враг вечером ударил по Доброполью. Также был нанесен удар по Херсону.

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Предыстория:

  • В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
  • Президент Владимир Зеленский назвал атаку российских ударных дронов после 17 часов в субботу свидетельством настоящего отношения правителя РФ Владимира Путина к Пасхе и жизни людей.
  • Руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил о продолжении атак российских дронов в области после 18 часов, когда россияне якобы объявили "пасхальное перемирие".
  • Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией, но пока на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и работа артиллерии.
  • Около 20 часов 19 апреля в с. Приморское Запорожской области в результате атаки вражеского дрона был ранен мужчина.

перемириевойна
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