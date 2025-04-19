DeepState: Большинство военных на разных направлениях не чувствуют "перемирия"
По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.
Источник: DeepState на основе опроса около 50 военных на линии соприкосновения
Дословно: "Далее описание ситуации с 18 до 22 часов 19 апреля.
Орехов, Каменское – прилеты арты, дроны врага работают. Бурлацкое – продолжаются обстрелы. Андреевка и Алексеевка – обстрелы. Немного затихло в районе Надиевки и Котляровки. Успеновка – штурмовые действия. Юг Покровска – минометные обстрелы позиций каждые 20-30 мин. Севернее Торецка – арта и штурмы. Часов Яр и южный фас – обстрелы. Лиманское направление – уменьшилась интенсивность. Район Купянска – обстрелы. Фиголевка – затихло пока. Липцы – обстрелы.
То есть на отдельных участках действительно есть тишина, но сегодня еще суббота, а враг на выходные по всей линии соприкосновения дает отдохнуть большой части личного состава".
Детали: Кроме того, DeepState сообщает, что враг вечером ударил по Доброполью. Также был нанесен удар по Херсону.
Предыстория:
- В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
- Президент Владимир Зеленский назвал атаку российских ударных дронов после 17 часов в субботу свидетельством настоящего отношения правителя РФ Владимира Путина к Пасхе и жизни людей.
- Руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил о продолжении атак российских дронов в области после 18 часов, когда россияне якобы объявили "пасхальное перемирие".
- Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией, но пока на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и работа артиллерии.
- Около 20 часов 19 апреля в с. Приморское Запорожской области в результате атаки вражеского дрона был ранен мужчина.