DeepState: Большинство военных на разных направлениях не чувствуют "перемирия"

По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.

Источник: DeepState на основе опроса около 50 военных на линии соприкосновения

Дословно: "Далее описание ситуации с 18 до 22 часов 19 апреля.

Реклама:

Орехов, Каменское – прилеты арты, дроны врага работают. Бурлацкое – продолжаются обстрелы. Андреевка и Алексеевка – обстрелы. Немного затихло в районе Надиевки и Котляровки. Успеновка – штурмовые действия. Юг Покровска – минометные обстрелы позиций каждые 20-30 мин. Севернее Торецка – арта и штурмы. Часов Яр и южный фас – обстрелы. Лиманское направление – уменьшилась интенсивность. Район Купянска – обстрелы. Фиголевка – затихло пока. Липцы – обстрелы.

То есть на отдельных участках действительно есть тишина, но сегодня еще суббота, а враг на выходные по всей линии соприкосновения дает отдохнуть большой части личного состава".

Детали: Кроме того, DeepState сообщает, что враг вечером ударил по Доброполью. Также был нанесен удар по Херсону.

РЕКЛАМА:

Предыстория: