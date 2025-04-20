Генштаб: На фронте в воскресенье более 80 боев, из них 36 – на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 86 боевых столкновений, из них 36 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Противник применил 704 дрона-камикадзе и совершил 1519 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

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Одну атаку врага отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районе Голубовки.

Одиннадцать штурмовых действий захватчиков остановили украинские воины вблизи населенных пунктов Надежда, Мирное, Грековка, Екатериновка, Новое и Ямполовка на Лиманском направлении. Одно боестолкновение продолжается.

На Северском направлении противник совершил два наступательных действия в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

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На Краматорском направлении защитники отбили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районе Часового Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты восемь раз штурмовали позиции защитников вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки. Силы обороны отбили семь штурмов, два боестолкновения продолжаются.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 36 наступательных действий. Активность российских оккупантов фиксировалась в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

По предварительным подсчетам, в воскресенье на этом направлении украинские воины ликвидировали 131 оккупанта и ранили 121. Уничтожены пушка, четыре БпЛА, пять пунктов управления БпЛА и 10 автомобилей. Также значительно поврежден танк и три автомобиля оккупантов.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили пять атак в районе Константинополя, Скудного и в сторону Отрадного.

На Ореховском направлении российские захватчики четыре раза шли вперед на позиции защитников в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.

На Харьковском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

На Курском направлении украинские защитники отбили 14 атак захватчиков. Враг нанес 163 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям Сил обороны, в том числе 16 – из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Предыстория: