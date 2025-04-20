Генштаб: На фронте в воскресенье более 80 боев, из них 36 – на Покровском направлении
С начала суток на фронте произошло 86 боевых столкновений, из них 36 – на Покровском направлении.
Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа
Детали: Противник применил 704 дрона-камикадзе и совершил 1519 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.
Одну атаку врага отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районе Голубовки.
Одиннадцать штурмовых действий захватчиков остановили украинские воины вблизи населенных пунктов Надежда, Мирное, Грековка, Екатериновка, Новое и Ямполовка на Лиманском направлении. Одно боестолкновение продолжается.
На Северском направлении противник совершил два наступательных действия в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении защитники отбили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районе Часового Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении оккупанты восемь раз штурмовали позиции защитников вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки. Силы обороны отбили семь штурмов, два боестолкновения продолжаются.
Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 36 наступательных действий. Активность российских оккупантов фиксировалась в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
По предварительным подсчетам, в воскресенье на этом направлении украинские воины ликвидировали 131 оккупанта и ранили 121. Уничтожены пушка, четыре БпЛА, пять пунктов управления БпЛА и 10 автомобилей. Также значительно поврежден танк и три автомобиля оккупантов.
На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили пять атак в районе Константинополя, Скудного и в сторону Отрадного.
На Ореховском направлении российские захватчики четыре раза шли вперед на позиции защитников в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.
На Харьковском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.
На Курском направлении украинские защитники отбили 14 атак захватчиков. Враг нанес 163 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям Сил обороны, в том числе 16 – из реактивных систем залпового огня.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Предыстория:
- В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
- Президент Владимир Зеленский в субботу вечером заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией. Он также предложил продлить перемирие и после 20 апреля, если полная тишина действительно воцарится.
- Украинские власти и Генштаб сообщали о многочисленных нарушениях "перемирия" Россией.
- В Кремле заявили, что правитель РФ Владимир Путин не давал команды продлевать так называемое "пасхальное перемирие", которого россияне и без того не придерживались, после полуночи 21 апреля.
- В воскресенье вечером Зеленский предложил России продлить запрет на дальнобойные удары на 30 дней, поскольку за время так называемого "пасхального перемирия" не было зафиксировано воздушных тревог несмотря на многочисленные нарушения со стороны РФ на фронте.