Зеленский предлагает РФ продлить запрет на дальнобойные удары: Воздушных тревог не было

Президент Владимир Зеленский предлагает России продлить запрет на дальнобойные удары на 30 дней, поскольку за время так называемого "пасхального перемирия" не было зафиксировано воздушных тревог несмотря на многочисленные нарушения со стороны РФ на фронте.

Источник: Зеленский по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сирского

Прямая речь: "На этот час с начала суток российская армия более чем 2 тысячи раз нарушала путинское прекращение огня.

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Было уже 67 российских штурмов против наших позиций на разных направлениях, и больше всего – на Покровском. 1355 российских обстрелов, из них 713 – тяжелое вооружение, 673 применения россиянами FPV.

Фактически на всех основных направлениях фронта Россия не сдержала своего же обещания тишины. Не хватило России и почти всего дня, чтобы ответить на наше украинское предложение полной тишины, начиная с сейчас, с Пасхи, и на 30 суток".

Детали: Вместе с тем, Зеленский отметил, что в воскресенье в Украине не было воздушных тревог.

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Прямая речь: "Итак, это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продолжить. Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.

Если Россия не согласится на такой шаг, это будет доказательством, что она хочет делать и в дальнейшем только то, что уничтожает жизни людей и продолжает войну".

Предыстория: