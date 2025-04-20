В Кремле заявили, что Путин не приказывал продлевать так называемое "перемирие"

В Кремле заявили, что правитель РФ Владимир Путин не давал команды продлевать так называемое "пасхальное перемирие", которого россияне и без того не придерживались, после полуночи 21 апреля.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии ТАСС

Детали: По словам Пескова, Путин не давал команды о продлении "пасхального перемирия".

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