В Кремле заявили, что Путин не приказывал продлевать так называемое "перемирие"
Воскресенье, 20 апреля 2025, 18:43
В Кремле заявили, что правитель РФ Владимир Путин не давал команды продлевать так называемое "пасхальное перемирие", которого россияне и без того не придерживались, после полуночи 21 апреля.
Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии ТАСС
Детали: По словам Пескова, Путин не давал команды о продлении "пасхального перемирия".
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Предыстория:
- В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
- Президент Владимир Зеленский в субботу вечером заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией. Он также предложил продлить перемирие и после 20 апреля, если полная тишина действительно воцарится.
- По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.
- В воскресенье Зеленский сообщил, что на фронте с 10 утра 20 апреля наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применения оккупантом дронов-камикадзе - только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии.
- По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 20 апреля по состоянию на 16 часов, несмотря на анонсированное РФ "перемирие", на фронте произошло 45 боевых столкновений, из них 20 на Покровском направлении.