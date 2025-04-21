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Зеленский после "еремирия": Украинские действия будут зеркальными на действия россиян

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 апреля 2025, 01:10
Зеленский после еремирия: Украинские действия будут зеркальными на действия россиян
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил, что россияне нарушали "пасхальное перемирие" 2935 раз. Он отметил, что украинские действия будут "зеркальным" ответом на действия россиян.

Прямая речь Зеленского: "Общее количество нарушений российской армией российского же обещания тишины за эти сутки – 2935".

Детали: Зеленский отметил, что больше всего обстрелов и штурмовых действий – на Покровском направлении.

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Президент добавил, что "на Курском направлении также не распространилось российское обещание полной тишины".

По словам Зеленского, всего на линиях фронта произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела украинских позиций, и в том числе 812 из тяжелого вооружения, более 950 раз применялись российские FPV-дроны.

Прямая речь Зеленского: "Этого дня Москве не хватило, чтобы ответить как на предложение полного прекращения огня на следующие 30 суток после Пасхи, так и на предложение продолжить хотя бы тишину в небе в отношении гражданской инфраструктуры и воздержаться от ударов ракетами и дронами.

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Характер украинских действий и в дальнейшем будет оставаться зеркальным: на тишину будем отвечать тишиной, на защиту от российских ударов будут наши удары. Действия всегда красноречивее, чем слова".

Что предшествовало: Вечером 19 апреля Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сирского заявил, что российское "пасхальное перемирие" не распространяется на Курскую и Белгородскую области РФ, также обстрелы не прекратились на части других направлений на фронте.

Зеленский предлагает России продлить запрет на дальнобойные удары на 30 дней, поскольку за время так называемого "пасхального перемирия" не было зафиксировано воздушных тревог несмотря на многочисленные нарушения со стороны РФ на фронте.

Предыстория:

  • В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
  • Президент Владимир Зеленский в субботу вечером заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией. Он также предложил продлить перемирие и после 20 апреля, если полная тишина действительно воцарится.
  • По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.
  • По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 20 апреля по состоянию на 16 часов, несмотря на анонсированное РФ "перемирие", на фронте произошло 45 боевых столкновений, из них 20 на Покровском направлении.
  • В Кремле заявили, что правитель РФ Владимир Путин не давал команды продлевать так называемое "пасхальное перемирие", которого россияне и без того не придерживались, после полуночи 21 апреля.

ЗеленскийСырскийроссийско-украинская войнаперемирие
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