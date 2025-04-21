Зеленский после "еремирия": Украинские действия будут зеркальными на действия россиян

Президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил, что россияне нарушали "пасхальное перемирие" 2935 раз. Он отметил, что украинские действия будут "зеркальным" ответом на действия россиян.

Прямая речь Зеленского: "Общее количество нарушений российской армией российского же обещания тишины за эти сутки – 2935".

Детали: Зеленский отметил, что больше всего обстрелов и штурмовых действий – на Покровском направлении.

Реклама:

Президент добавил, что "на Курском направлении также не распространилось российское обещание полной тишины".

По словам Зеленского, всего на линиях фронта произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела украинских позиций, и в том числе 812 из тяжелого вооружения, более 950 раз применялись российские FPV-дроны.

Прямая речь Зеленского: "Этого дня Москве не хватило, чтобы ответить как на предложение полного прекращения огня на следующие 30 суток после Пасхи, так и на предложение продолжить хотя бы тишину в небе в отношении гражданской инфраструктуры и воздержаться от ударов ракетами и дронами.

РЕКЛАМА:

Характер украинских действий и в дальнейшем будет оставаться зеркальным: на тишину будем отвечать тишиной, на защиту от российских ударов будут наши удары. Действия всегда красноречивее, чем слова".

Что предшествовало: Вечером 19 апреля Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сирского заявил, что российское "пасхальное перемирие" не распространяется на Курскую и Белгородскую области РФ, также обстрелы не прекратились на части других направлений на фронте.

Зеленский предлагает России продлить запрет на дальнобойные удары на 30 дней, поскольку за время так называемого "пасхального перемирия" не было зафиксировано воздушных тревог несмотря на многочисленные нарушения со стороны РФ на фронте.

Предыстория: