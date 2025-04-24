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В Харькове повреждены жилые многоэтажки, поликлиника, школа и отель: 2 пострадавших

Ирина БалачукЧетверг, 24 апреля 2025, 08:43
В Харькове повреждены жилые многоэтажки, поликлиника, школа и отель: 2 пострадавших
Фото ГСЧС

Город Харьков россияне атаковали 14-ю беспилотниками и 10-ю ракетами, в результате чего повреждены многоэтажные жилые дома, больница, школа, частные дома, отель, пострадали 2 человека.

Источник: ГСЧС и мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь городского головы: "По информации нашего Ситуационного центра, ночью Харьков был атакован 24 раза. 14 раз – вражескими БПЛА, 10 раз ракетами.

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Повреждены многоэтажные жилые дома, городская поликлиника, здание школы, частные дворы, производственные предприятия, гостиничный комплекс. Госпитализирован один человек".

 
Фото ГСЧС

Детали: В ГСЧС сообщили, что в городе бушевали масштабные пожары, повреждены многоэтажные и частные дома, учебное заведение и объекты инфраструктуры.

"Предварительно пострадали 2 человека. Под угрозой повторных ударов работают подразделения ГСЧС, коммунальные службы и психологи. Продолжается ликвидация пожаров и разбор завалов", – подытожили в службе.

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фото ГСЧС

Предыстория:

Харьковракетный ударбеспилотникипожар
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