В Харькове повреждены жилые многоэтажки, поликлиника, школа и отель: 2 пострадавших
Город Харьков россияне атаковали 14-ю беспилотниками и 10-ю ракетами, в результате чего повреждены многоэтажные жилые дома, больница, школа, частные дома, отель, пострадали 2 человека.
Источник: ГСЧС и мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram
Прямая речь городского головы: "По информации нашего Ситуационного центра, ночью Харьков был атакован 24 раза. 14 раз – вражескими БПЛА, 10 раз ракетами.
Повреждены многоэтажные жилые дома, городская поликлиника, здание школы, частные дворы, производственные предприятия, гостиничный комплекс. Госпитализирован один человек".
Детали: В ГСЧС сообщили, что в городе бушевали масштабные пожары, повреждены многоэтажные и частные дома, учебное заведение и объекты инфраструктуры.
"Предварительно пострадали 2 человека. Под угрозой повторных ударов работают подразделения ГСЧС, коммунальные службы и психологи. Продолжается ликвидация пожаров и разбор завалов", – подытожили в службе.
Предыстория:
- Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян. Работала ПВО.
- В столице по состоянию на 6 утра известно о 9 погибших и 63 пострадавших, в том числе 6 детей и беременная. Также зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре. Утром из-под завалов разрушенного россиянами дома в Святошинском районе Киева слышны телефонные звонки – спасательная операция продолжается, ищут, в частности, 2 детей.
- В Киевской области 2 человека пострадали, а также повреждены несколько жилых 5-этажек, магазины, склады, остановка общественного транспорта и автомобили в результате российской комбинированной атаки.
- В результате комбинированной атаки россиян по Украине получили ранения двое железнодорожников: проводник в Житомире и машинист в Киеве, также в Киеве и на Харьковщине в результате обстрела повреждены технические пути, административные и техническое здания железной дороги.
- По данным МВД, ночью 24 апреля спасатели потушили около 40 пожаров в 9 областях, которые возникли в результате российской массированной комбинированной атаки ракетами и беспилотниками, на Житомирщине от повторного удара пострадал спасатель.